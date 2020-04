Letnú sezónu lovu veľrýb na Islande zrušili, kvôli koronavírusu

Kodaň 25. apríla (TASR) - Pre obavy z možného nakazenia rybárov novým koronavírusom tento rok na Islande zrušili letnú sezónu lovu veľrýb. Informovala o tom v piatok miestna televízia RUV.



Spoločnosť Hvalur, ktorá ako jediná na Islande tieto veľké morské cicavce loví a vyváža do Japonska, oznámila, že tento rok v lete - už druhý rok po sebe - ruší loveckú sezónu.



Lov je totiž v súčasnej situácii "takmer nemožný", keďže aj na Islande v súvislosti so súčasnou koronakrízou platia nariadenia o bezpečnom rozstupe medzi ľuďmi, vysvetlil pre islandský denník The Morning Paper výkonný riaditeľ spoločnosti Hvalur Kristjan Loftsson.



Loftsson spresnil, že zamestnanci veľrybárskych staníc musia pracovať vo veľmi tesnom kontakte a ak by niektorý z nich mal pozitívny test na koronavírus, všetci by potom museli ísť do karantény.



Loftsson uviedol, že napriek zrušeniu loveckej sezóny spoločnosť pokračuje v hľadaní nových spôsobov, ako využiť veľrybie produkty. Podľa jeho názoru veľrybie mäso ako "bohatý zdroj železa" má potenciál uplatniť sa ako doplnok výživy pre pacientov s chudokrvnosťou. Skúmajú sa aj možnosti použitia veľrybích kostí a tuku na výrobu želatíny.



Tohtoročná kvóta na lov veľrýb v islandských vodách bola stanovená na 200 vráskavcov myšok a 200 vráskavcov minke. Naposledy sa veľryby na Islande lovili v roku 2018, keď bolo zabitých a spracovaných 152 veľrýb.



Lov veľrýb na komerčné účely je vo svete zakázaný Medzinárodnou veľrybárskou komisiou (IWC) od roku 1986. Island, ktorý obnovil komerčný lov veľrýb v roku 2006, a Nórsko sú jediné dve krajiny, ktoré tento zákaz nerešpektujú a naďalej otvorene veľryby lovia. Island od roku 1986 ulovil viac ako 1700 veľrýb.