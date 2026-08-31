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Leto v Rakúsku bolo najhorúcejšie od začiatku meraní pred 260 rokmi
Teplotné rekordy zaznamenali na viac ako 100 meteorologických staniciach, pričom prvýkrát od začiatku meraní presiahla teplota 41 stupňov Celzia.
Autor TASR
Viedeň 31. augusta (TASR) - Tohtoročné leto bolo v Rakúsku najhorúcejším od začiatku meraní teploty vzduchu pred viac ako 260 rokmi, uviedla v pondelok miestna meteorologická služba Geosphere Austria. Oproti obdobiu rokov 1961 až 1990 bola priemerná teplota v lete tento rok vyššia o 4,4 stupňa Celzia a v porovnaní s rokmi 1991 až 2020 o 2,6 stupňa. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Leto roku 2026 bolo podľa meteorológa Alexandra Orlika z Geosphere Austria „mimoriadne, extrémne a bezprecedentné“, a to vo viacerých smeroch, či už ide o maximálne namerané teploty, počet horúcich a extrémne horúcich dní, tropických nocí, ako aj nezvyčajne nízky počet mrazivých dní vo vysokohorských oblastiach.
Teplotné rekordy zaznamenali na viac ako 100 meteorologických staniciach, pričom prvýkrát od začiatku meraní presiahla teplota 41 stupňov Celzia.
Vysoké teploty sprevádzalo intenzívne sucho, keďže od 1. júna do 31. augusta spadlo v krajine o tretinu menej zrážok ako je dlhodobý priemer v tomto období. Úhrn zrážok bol pritom mimoriadne nízky aj počas jari. Počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka preto zaznamenali v Rakúsku podľa Geosphere Austria najmenej zrážok od začiatku týchto meraní pred 169 rokmi.
Leto roku 2026 bolo podľa meteorológa Alexandra Orlika z Geosphere Austria „mimoriadne, extrémne a bezprecedentné“, a to vo viacerých smeroch, či už ide o maximálne namerané teploty, počet horúcich a extrémne horúcich dní, tropických nocí, ako aj nezvyčajne nízky počet mrazivých dní vo vysokohorských oblastiach.
Teplotné rekordy zaznamenali na viac ako 100 meteorologických staniciach, pričom prvýkrát od začiatku meraní presiahla teplota 41 stupňov Celzia.
Vysoké teploty sprevádzalo intenzívne sucho, keďže od 1. júna do 31. augusta spadlo v krajine o tretinu menej zrážok ako je dlhodobý priemer v tomto období. Úhrn zrážok bol pritom mimoriadne nízky aj počas jari. Počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka preto zaznamenali v Rakúsku podľa Geosphere Austria najmenej zrážok od začiatku týchto meraní pred 169 rokmi.