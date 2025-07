Letovisko v plameňoch: Museli evakuovať obyvateľov i turistov

Atény 3. júla (TASR) - Na najväčšom gréckom ostrove Kréta sa rýchlo šíri lesný požiar, ktorý ohrozuje obývané oblasti a vynútil si už evakuáciu obyvateľov i turistov z prinajmenšom štyroch miest. TASR o tom informuje na základe štvrtkových správ agentúr Reuters a AP.



Do boja s plameňmi v meste Ierapetra na juhovýchodnom pobreží Kréty bolo nasadených prinajmenšom 155 hasičov, ktorým pomáhalo aj 38 hasiacich vozidiel. Požiar vypukol v stredu popoludní a šíril sa aj vďaka silnému vetru, ktorý hasičom komplikoval prácu. Grécky hasičský zbor ohlásil, že na ceste sú aj posily s Atén.



„Je to veľmi problematický a pretrvávajúci požiar,“ povedal agentúre Reuters nemenovaný príslušník hasičského zboru. Miestne televízne stanice informovali, že v oblasti boli poškodené viaceré domy. Niekoľko osôb ošetrili zdravotníci pre problémy s dýchaním, nijaké vážnejšie zranenia však dosiaľ z oblasti nehlásili.



Evakuáciu nariadili úrady obyvateľom i turistom z malého rezortu Achlia a trom ďalším miestam v okolí. Približne 3000 evakuovaných previezli do dočasných prístreškov, zahŕňajúcich basketbalový štadión či hotely v iných častiach ostrova.



Grécki hasiči okrem toho v stredu do neskorej noci bojovali aj s ďalšími lesnými požiarmi na ostrove Kythira aj polostrove Chalkidiki.