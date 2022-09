Letta a Draghi vytkli krajnej pravici vzťah s Putinom a Orbánom

Na archívnej snímke taliansky premiér Mario Draghi 21. júla 2022 v parlamente v Ríme. Foto: TASR/AP

Rím 18. septembra (TASR) - Týždeň pred predčasnými parlamentnými voľbami politické strany v Taliansku pokračujú vo svojich kampaniach a aj končiaci sa víkend venovali stretnutiam s potenciálnymi voličmi.Ako v nedeľu informovala agentúra DPA, bývalý taliansky premiér a centrista Matteo Renzi vo svojom verejnom vystúpení obvinil lídra Hnutia piatich hviezd (M5S) Giuseppeho Conteho z podnecovania násilia.Conte totiž na predvolebnom mítingu odkázal Renzimu, aby prišiel "" a pred tamojšími ľuďmi povedal, že minimálnu mzdu treba zrušiť.Agentúra DPA vysvetlila, že z minimálnej mzdy žijú mnohí Taliani, najmä na juhu krajiny. Conteho hnutie M5S je jedným z hlavných zástancov minimálnej mzdy, ktorú však chcú iné strany zrušiť.Predčasné voľby v Taliansku sa uskutočnia 25. septembra - po tom, ako v júli padla vláda premiéra Maria Draghiho.Z posledných prieskumov verejnej mienky vyplýva, že favoritom volieb je koalícia centristických a krajne pravicových strán zložená z pravicovo-populistickej strany Liga (LSP), strany Bratia Talianska (FdI) a strany Vpred Taliansko (Forza Italia) bývalého lídra Silvia Berlusconiho.Líder LSP Matteo Salvini počas víkendu zaútočil na Draghiho za jeho vyhlásenia o údajnom zasahovaní Ruska do volieb v Taliansku. Draghi totiž v piatok povedal, že talianska politika nebude porazená nepriateľmi zo zahraničia a ich "".Mnohí obyvatelia Talianska, ako aj politickí pozorovatelia to považujú za poukázanie na Salviniho, ktorý udržiava úzke vzťahy s Ruskom už roky a je aj obdivovateľom ruského prezidenta Vladimira Putina.Salvini na expremiérovu repliku odpovedal, že Draghi by mal skôr zaistiť Talianom väčšiu pomoc, vzhľadom na vysoké náklady na energie. "" povedal.V nedeľu na stretnutí s voličmi v meste Pontida, ktoré je už tri desaťročia miestom každoročného masového zhromaždenia krajnej pravice, Salvini vymenoval šesť hlavných priorít LSP.Ide o obmedzenie prudko rastúcich cien energií a rozvoj jadrovej energetiky, udelenie väčších rozhodovacích právomocí regiónom, daňové a právne reformy, záruky odchodu do dôchodku po odpracovaní 41 rokov a zastavenie vyloďovania lodí s imigrantmi na talianskom pobreží.Navrhol tiež zrušenie koncesionárskych poplatkov. Obhajoval súčasne i právo žien na interrupciu, ale aj" v oblasti rodovej rovnosti a rodiny.Hlavný prúd ľavicovej Demokratickej strany (PD) usporiadal v nedeľu svoje predvolebné zhromaždenie v meste Monza, kde líder PD Enrico Letta kritizoval prepojenie talianskej pravice na populistického maďarského premiéra Viktora Orbána.