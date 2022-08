Letta:Rusko zasahuje do talianskej volebnej kampane v prospech pravice

Rím 26. augusta (TASR) - Líder talianskej stredoľavej Demokratickej strany (PD) Enrico Letta v piatok uviedol, že do volebnej kampane v prospech pravice výrazne zasahuje Rusko. Predčasné parlamentné voľby budú 25. septembra a prieskumy verejnej mienky uprednostňujú pravicu. Informovala o tom talianska tlačová agentúra ANSA.



"Do tejto predvolebnej kampane vstúpilo Rusko," povedal Letta pre španielsky denník El Periódico. "Výrazne zasahuje v prospech pravice, pretože (ruská vláda) vie, že náš postoj proti ... Putinovi bude pokračovať," dodal.



Prieskumy verejnej mienky ukazujú veľký náskok stredopravých strán, ale tiež to, že 45 percent voličov je nerozhodnutých. Letta sa zaviazal, že sa bude snažiť "presvedčiť ich o rizikách, ktoré s pravicou prichádzajú".



Za jednu z hlavných hrozieb považuje, že Taliansko sa ocitne mimo jadra Európy s Poľskom a Maďarskom, ktoré čelia sankciám EÚ za mnoho prípadov súvisiacich s ľudskými právami.



Letta obvinil krajne pravicovú líderku Giorgiu Meloniovú z postfašistickej strany Bratia Talianska (FdI), aj protiimigračne orientovaného exministra vnútra a lídra strany Liga Mattea Salviniho z toho, že chcú Taliansko zaradiť k Poľsku a Maďarsku.



V rozhovore pre El Periódico pripomenul, že Salvini a trojnásobný premiér a líder stredopravej strany Forza Italia (FI) Silvio Berlusconi sú "obaja priateľmi Ruska".



Konzervatívna líderka Meloniová smeruje k tomu, že sa po 25. septembri stane prvou premiérkou Talianska. Vo štvrtok sľúbila, že v prípade volebného víťazstva bude stredopravá koalícia brániť národné záujmy bez toho, aby zničila Európsku úniu.