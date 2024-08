Lety Air France a Transavia do Bejrútu zostanú pozastavené do utorka

Paríž 3. augusta (TASR) - Lety spoločností Air France a Transavia France do Bejrútu zostanú pozastavené minimálne do utorka budúceho týždňa. Dôvodom sú bezpečnostné obavy v súvislosti so situáciou v tamojšom regióne, uviedla materská spoločnosť Air France-KLM. TASR píše na základe agentúry AFP.



Obe francúzske letecké spoločnosti prvýkrát zastavili prevádzku na tejto trase v pondelok. Urobili tak deň po tom, ako Izrael prisľúbil odvetu za raketový útok z Libanonu, pri ktorej na Golanských výšinách anektovaných Izraelom zahynulo 12 ľudí.



"Akékoľvek obnovenie prevádzky bude podliehať opätovnému vyhodnocovaniu na mieste," uviedol v sobotu hovorca spoločnosti. Dodal, že cestujúci s rezerváciou si môžu letenky bezplatne zmeniť na iný termín. Zároveň informoval, že lety do Tel Avivu budú pokračovať ako zvyčajne. Nemecká spoločnosť Lufthansa obmedzila svoje lety do Bejrútu zatiaľ do 5. augusta.



Útok vystupňoval obavy z eskalácie napätia medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh, ktoré sa zvýšilo po útoku palestínskych militantov z Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 a následnej vojenskej ofenzíve v Pásme Gazy.