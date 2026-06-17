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Lety civilných dronov nad Moskvou a jej okolím budú dočasne zakázané
Podľa oznámenia budú obmedzené lety ľahkých a ultraľahkých lietadiel aj civilných dronov (UAV) vo výške do 5.200 metrov, uviedla Rosaviacia.
Autor TASR
Moskva 17. júna (TASR) - Ruské úrady s platnosťou od 20. júna obmedzili až do odvolania lety civilných dronov a ľahkých lietadiel nad Moskvou a niekoľkými susednými regiónmi. V stredu o tom informovala tlačová služba Rosaviacia (Hlavné centrum Jednotného systému riadenia letovej prevádzky) na oficiálnej štátnej aplikácii Max, píše TASR na základe webu ruského ekonomického týždenníka Expert.
Podľa oznámenia budú obmedzené lety ľahkých a ultraľahkých lietadiel aj civilných dronov (UAV) vo výške do 5.200 metrov, uviedla Rosaviacia. Okrem samotnej Moskvy sa zákaz vzťahuje aj na Moskovskú oblasť a časti Rjazaňskej, Tulskej, Kalužskej, Tverskej, Jaroslavskej a Vladimirskej oblasti, spresnila.
Dočasné obmedzenia boli prijaté na žiadosť ministerstva obrany s cieľom zaistiť bezpečnosť. Pravidelné a charterové lety na letiskách v tomto regióne budú naďalej premávať podľa letového poriadku, uvádza vo vyhlásení Rosaviatsia.
Úplný zákaz letov civilných lietadiel v moskovskej vzdušnej zóne vo výškach menej ako 5.100 metrov s platnosťou od júna oznámila koncom mája Medziregionálna verejná organizácia pilotov a vlastníkov civilných lietadiel. Dôvod zákazu ani jeho trvanie neuviedla.
V uplynulých mesiacoch sa na sociálnych sieťach objavilo viacero videí, zachytávajúcich ako sa na ochranu Kremľa pred útokmi ukrajinských dronov rozmiestňuje na strechách výškových budov v Moskve čoraz viac obranných systémov Pancir. Naposledy umiestnili takýto systém na strechu obchodného centra Nord Star, v roku 2023 zase na strechu budovy ruského ministerstva obrany juhozápadne od Kremľa.
Podľa oznámenia budú obmedzené lety ľahkých a ultraľahkých lietadiel aj civilných dronov (UAV) vo výške do 5.200 metrov, uviedla Rosaviacia. Okrem samotnej Moskvy sa zákaz vzťahuje aj na Moskovskú oblasť a časti Rjazaňskej, Tulskej, Kalužskej, Tverskej, Jaroslavskej a Vladimirskej oblasti, spresnila.
Dočasné obmedzenia boli prijaté na žiadosť ministerstva obrany s cieľom zaistiť bezpečnosť. Pravidelné a charterové lety na letiskách v tomto regióne budú naďalej premávať podľa letového poriadku, uvádza vo vyhlásení Rosaviatsia.
Úplný zákaz letov civilných lietadiel v moskovskej vzdušnej zóne vo výškach menej ako 5.100 metrov s platnosťou od júna oznámila koncom mája Medziregionálna verejná organizácia pilotov a vlastníkov civilných lietadiel. Dôvod zákazu ani jeho trvanie neuviedla.
V uplynulých mesiacoch sa na sociálnych sieťach objavilo viacero videí, zachytávajúcich ako sa na ochranu Kremľa pred útokmi ukrajinských dronov rozmiestňuje na strechách výškových budov v Moskve čoraz viac obranných systémov Pancir. Naposledy umiestnili takýto systém na strechu obchodného centra Nord Star, v roku 2023 zase na strechu budovy ruského ministerstva obrany juhozápadne od Kremľa.