Lety na letisku v Mníchove sa po výpadku vracajú do normálu
Podobné incidenty zaznamenali v uplynulej dobe aj na letiskách v ďalších európskych krajinách.
Autor TASR
Mníchov 19. októbra (TASR) - Hovorkyňa letiska v Mníchove v nedeľu oznámila, že jeho prevádzka sa obnovila po krátkom pozastavení vzletov a pristátí z dôvodu „podozrivých pozorovaní“. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Dôsledky pre fungovanie letiska označila hovorkyňa za obmedzené, v sobotu večer boli odklonené tri lety. Jeden z nich nakoniec pristál v Mníchove, povedala.
Spolková polícia, ktorá je zodpovedná za dohľad nad letiskami v krajine, dostala hlásenie o „podozrivých pozorovaniach“ od viacerých osôb. Bezpečnostná služba letov zablokovala letovú prevádzku približne na pol hodinu od 22.00 h. Ďalšie krátke prerušenie bolo od 23.00 h.
Hovorca polície sa v nedeľu ráno nevyjadril k tomu, či išlo o pozorovanie dronov.
Začiatkom októbra dopravu na tomto letisku narušili podozrivé drony v jeho blízkosti. K incidentom došlo dve noci po sebe. Obmedzenia v tom čase zasiahli približne 10.000 cestujúcich. Niektorí z nich prespali na letisku, kde im tamojší pracovníci poskytli ležadlá, deky, nápoje a občerstvenie.
Podobné incidenty zaznamenali v uplynulej dobe aj na letiskách v ďalších európskych krajinách.
