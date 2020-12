Lety z Británie pozastavili už aj Nórsko, Dánsko, India či Hongkong

Oslo/Kodaň/Hongkong 21. decembra (TASR) - Dánsko, Nórsko aj India sa v pondelok ako dosiaľ posledné pridali ku krajinám, ktoré sa rozhodli pozastaviť lety z Británie po tom, ako tamojšia vláda potvrdila nekontrolované šírenie nového variantu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Nórsky minister zdravotníctva Bent Höie vo vyhlásení oznámil, že lety z Británie sú od pondelka rána s okamžitou platnosťou pozastavené na prinajmenšom nasledovných 48 hodín. Dánska vláda prijala rovnaké opatrenie. Indická vláda zase oznámila, že lety zo Spojeného kráľovstva budú pozastavené prinajmenšom do 31. decembra.



Krátko predtým oznámil pozastavenie všetkých letov z Británie na dobu neurčitú aj Hongkong. Zákaz letov sa dotkne najmä Hongkončanov študujúcich v Spojenom kráľovstve, ktorí sa chceli na sviatky vrátiť domov, približuje AFP.



Hongkonský rezort zdravotníctva zároveň oznámil, že každý, kto prišiel z Británie v posledných 14 dňoch, musí absolvovať predĺženú karanténu. Okrem dvojtýždňovej karantény vo vyhradenom hoteli, ktorá je tam aktuálne povinná pre všetkých ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, bude musieť byť taký cestujúci v domácej izolácii ešte sedem ďalších dní.



Prerušenie letov z Británie v pondelok oznámili aj Česko a Poľsko. ČR pozastavila prílety od pondelka 12.00 h na dobu neurčitú. Tamojší rezort zdravotníctva zároveň ešte v nedeľu oznámil, že občania, ktorí sa z Británie vrátili v posledných dvoch týždňoch a strávili tam viac než 24 hodín, budú musieť absolvovať povinnú domácu karanténu. Zákaz letov do Poľska začne platiť od pondelka polnoci tamojšieho času.



Dopravné spojenia z Británie už počas víkendu pozastavili aj Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Írsko, Taliansko, Belgicko, Švajčiarsko, pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Turecko, Izrael či Kanada. Viaceré krajiny pristúpili okrem pozastavenia leteckej dopravy aj k ďalším reštrikciám. Holandsko napríklad okrem pozastavenia letov dočasne zakázalo vylodenie cestujúcim z trajektov.



Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je nový kmeň koronavírusu prenosnejší o približne 70 percent. Podľa odborníkov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než varianty predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny.