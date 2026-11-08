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Lev odsúdil násilie spojené s drogami, mladých povzbudil do manželstva
Miera vrážd v Uruguaji, jednej z najbezpečnejších a najbohatších krajín Južnej Ameriky, v posledných rokoch prudko stúpla v dôsledku jej rastúcej úlohy v obchode s kokaínom.
Autor TASR
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Montevideo 8. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v sobotu počas druhého dňa svojej cesty po troch krajinách Južnej Ameriky ostro odsúdil úmrtia detí v bohatých oblastiach Uruguaja, ktoré sužuje násilie súvisiace s drogami. Zároveň vyzval mladých ľudí, aby sa „odvážili“ vstúpiť do manželstva. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Len tri týždne po operácii rakoviny pľúc je 71-ročný pápež na 12-dňovom turné po kontinente, kde takmer dve desaťročia pôsobil ako misionár.
V sobotu navštívil štvrť Casavalle v Montevideu, ktorú sužuje kriminalita. Miera vrážd v tejto chudobnej štvrti je štvornásobne vyššia ako celoštátny priemer. Jej obyvatelia dojímavo rozprávali o nebezpečenstvách, ktorým bežne čelia, ako je napríklad násilie súvisiace so zbraňami.
Katherine Silvovej sa hlas chvel od dojatia, keď pápežovi rozprávala o násilí a zneužívaní, ktorému bola vystavená ako dieťa. Po tom, čo vo veku 15 rokov skončila na ulici, táto mladá matka povedala, že „prežila veľmi temné časy“ a „takmer zomrela“.
„V Uruguaji sú deti, ktoré nechodia do školy zo strachu, že sa už nikdy nevrátia domov,“ povedal Lev. „V krajine takej bohatej na zdroje, akou je táto, by deti nikdy nemali chodiť spať hladné... A už vôbec by nemali trpieť násilím až do tej miery, že prídu o život,“ dodal.
Miera vrážd v Uruguaji, jednej z najbezpečnejších a najbohatších krajín Južnej Ameriky, v posledných rokoch prudko stúpla v dôsledku jej rastúcej úlohy v obchode s kokaínom.
Počas modlitebnej vigílie pri sviečkach, ktorá sa konala v sobotu večer na štadióne Centenario v Montevideu, sa pápež vyjadril k „postupujúcej sekularizácii“ na najkatolíckejšom kontinente sveta.
Prudký pokles pôrodnosti v Latinskej Amerike - z takmer šiestich detí na ženu v 50. rokoch 20. storočia na 1,8 dieťaťa v roku 2024 - by mohol znamenať ďalší úbytok katolíckej populácie.
„Mladí ľudia, odvážte sa urobiť krok k sobášu a založeniu vlastnej rodiny. Nebojte sa slova navždy!“ povedal Lev pred zaplneným futbalovým štadiónom s kapacitou 60.000 divákov.
Južná Amerika je síce najkatolíckejší kontinent na svete, avšak počet ľudí, ktorí sa za katolíkov považujú, za posledných 30 rokov prudko klesol z 80 na 55 percent.
Len tri týždne po operácii rakoviny pľúc je 71-ročný pápež na 12-dňovom turné po kontinente, kde takmer dve desaťročia pôsobil ako misionár.
V sobotu navštívil štvrť Casavalle v Montevideu, ktorú sužuje kriminalita. Miera vrážd v tejto chudobnej štvrti je štvornásobne vyššia ako celoštátny priemer. Jej obyvatelia dojímavo rozprávali o nebezpečenstvách, ktorým bežne čelia, ako je napríklad násilie súvisiace so zbraňami.
Katherine Silvovej sa hlas chvel od dojatia, keď pápežovi rozprávala o násilí a zneužívaní, ktorému bola vystavená ako dieťa. Po tom, čo vo veku 15 rokov skončila na ulici, táto mladá matka povedala, že „prežila veľmi temné časy“ a „takmer zomrela“.
„V Uruguaji sú deti, ktoré nechodia do školy zo strachu, že sa už nikdy nevrátia domov,“ povedal Lev. „V krajine takej bohatej na zdroje, akou je táto, by deti nikdy nemali chodiť spať hladné... A už vôbec by nemali trpieť násilím až do tej miery, že prídu o život,“ dodal.
Miera vrážd v Uruguaji, jednej z najbezpečnejších a najbohatších krajín Južnej Ameriky, v posledných rokoch prudko stúpla v dôsledku jej rastúcej úlohy v obchode s kokaínom.
Počas modlitebnej vigílie pri sviečkach, ktorá sa konala v sobotu večer na štadióne Centenario v Montevideu, sa pápež vyjadril k „postupujúcej sekularizácii“ na najkatolíckejšom kontinente sveta.
Prudký pokles pôrodnosti v Latinskej Amerike - z takmer šiestich detí na ženu v 50. rokoch 20. storočia na 1,8 dieťaťa v roku 2024 - by mohol znamenať ďalší úbytok katolíckej populácie.
„Mladí ľudia, odvážte sa urobiť krok k sobášu a založeniu vlastnej rodiny. Nebojte sa slova navždy!“ povedal Lev pred zaplneným futbalovým štadiónom s kapacitou 60.000 divákov.
Južná Amerika je síce najkatolíckejší kontinent na svete, avšak počet ľudí, ktorí sa za katolíkov považujú, za posledných 30 rokov prudko klesol z 80 na 55 percent.