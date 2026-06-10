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Lev XIV. navštívil väzňov, minulosť podľa neho neurčuje budúcnosť
Pápež bude v stredu v Barcelone ešte celebrovať omšu spojenú so slávnostným požehnaním Veže Ježiša Krista v bazilike Sagrada Familia a navštívi aj benediktínsky kláštor na vrchu Montserrat.
Autor TASR
Barcelona 10. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. pokračuje v stredu v návšteve Španielska. V rámci svojho programu v Barcelone navštívil väznicu Brians 1, ktorá s kapacitou 1000 ľudí patrí medzi najväčšie v krajine. Väzňov vyzval, aby napravili svoje zločiny a zaviazali sa k lepšiemu životu. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters a portálu Vatican News.
„V našom živote minulosť neurčuje budúcnosť,“ povedal väzňom Svätý Otec. „Každému z vás hovorím: Boh vás miluje takých, akí ste, ale sníva o tom, že budete ešte lepší! Pán nám všetkým dáva možnosť začať odznova, lebo byť človekom a kresťanom neznamená nikdy nerobiť chyby, ale skôr rásť v schopnosti obracať sa, kajať sa, napraviť svoje chyby a predovšetkým zmieriť sa a odpúšťať,“ vyhlásil.
Agentúra AP konštatuje, že Lev XIV. nadviazal návštevou väzňov na tradíciu pápeža Františka, ktorý počas svojich zahraničných ciest navštevoval tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na verejných podujatiach konaných pri príležitosti jeho návštevy. Lex XIV. zavítal naposledy do väzenia v apríli počas návštevy Rovníkovej Guiney.
Jeden z väzňov v barcelonskom zariadení denníku El Mundo povedal, že sú veľmi vďační za pápežov príchod. „Nikto si na nás nespomína. Je veľmi ľahké zabudnúť na niekoho, kto je vo väzení,“ dodal.
Pápež bude v stredu v Barcelone ešte celebrovať omšu spojenú so slávnostným požehnaním Veže Ježiša Krista v bazilike Sagrada Familia a navštívi aj benediktínsky kláštor na vrchu Montserrat.
„V našom živote minulosť neurčuje budúcnosť,“ povedal väzňom Svätý Otec. „Každému z vás hovorím: Boh vás miluje takých, akí ste, ale sníva o tom, že budete ešte lepší! Pán nám všetkým dáva možnosť začať odznova, lebo byť človekom a kresťanom neznamená nikdy nerobiť chyby, ale skôr rásť v schopnosti obracať sa, kajať sa, napraviť svoje chyby a predovšetkým zmieriť sa a odpúšťať,“ vyhlásil.
Agentúra AP konštatuje, že Lev XIV. nadviazal návštevou väzňov na tradíciu pápeža Františka, ktorý počas svojich zahraničných ciest navštevoval tých, ktorí sa nemohli zúčastniť na verejných podujatiach konaných pri príležitosti jeho návštevy. Lex XIV. zavítal naposledy do väzenia v apríli počas návštevy Rovníkovej Guiney.
Jeden z väzňov v barcelonskom zariadení denníku El Mundo povedal, že sú veľmi vďační za pápežov príchod. „Nikto si na nás nespomína. Je veľmi ľahké zabudnúť na niekoho, kto je vo väzení,“ dodal.
Pápež bude v stredu v Barcelone ešte celebrovať omšu spojenú so slávnostným požehnaním Veže Ježiša Krista v bazilike Sagrada Familia a navštívi aj benediktínsky kláštor na vrchu Montserrat.