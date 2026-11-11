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Lev XIV. odcestoval z Argentíny do Peru, kde pôsobil ako misionár
Na záver omše pápež Argentínčanov uistil, že ich všetkých nosí vo svojom srdci.
Autor TASR
Lima 11. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu ukončil návštevu Argentíny a odcestoval do Peru, kde v minulosti pôsobil ako misionár a biskup, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Posledným bodom a vyvrcholením pápežovho programu v Argentíne bola omša pred Bazilikou Panny Márie z Lujánu v rovnomennom mariánskom pútnickom meste neďaleko Buenos Aires. Ako uviedli miestne úrady, na túto bohoslužbu pod holým nebom prišli približne tri milióny ľudí. Tlačové agentúry informovali o okolo dvoch miliónoch pútnikov.
Na záver omše pápež Argentínčanov uistil, že ich všetkých nosí vo svojom srdci. Dodal, že v Argentíne sa cítil ako doma, preto miestnym odkázal, že ich krajina „má odteraz dvoch pápežov: jedného, ktorý sa tu narodil (mal na mysli pápeža Františka), a druhého, ktorého ste prijali za svojho.“
Na pápežovu šesťdňovú návštevu v Peru sa pripravovali hotely, reštaurácie a obchody so suvenírmi. Vo väznici s najväčším počtom odsúdených žien v Peru vyrábajú väzenkyne bábiky s podobizňou pápeža, ktoré plánujú predávať. Pekári v Chiclayu zasa pripravili tradičné pečivo a lízanky v tvare hlavy pápeža a v prístavnom meste Callao nedávno odhalili jeho nadrozmernú sochu.
Očakáva sa podujatia s pápežovou účasťou prilákajú približne 850.000 domácich návštevníkov a ďalších 50.000 turistov a pútnikov má pricestovať zo zahraničia, uviedol podľa agentúry Reuters peruánsky minister obchodu a cestovného ruchu Rogers Valencia. Dodal, že lety sú plne obsadené a turistická infraštruktúra je pripravená.
V Peru pápež zavíta do miest Lima, Cusco, Pucallpa a Chiclayo, kde v minulosti pôsobil ako biskup.
Rodák z USA Robert Prevost strávil pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi niekoľko rokov v Peru ako misionár. Jeho nástup na pápežský stolec výrazne podporil cestovný ruch v Peru, kde je náboženská turistika v porovnaní s inými štátmi regiónu, napríklad Mexikom, stále menej rozvinutá. Mexiko každoročne navštívi z náboženských dôvodov približne 20 miliónov turistov, uvádza Svetová sieť náboženského cestovného ruchu.
Turistická trasa s názvom Cesty pápeža Leva XIV., ktorú propaguje peruánska vláda, vedie po mnohých miestach vrátane odľahlých dedín na severnom pobreží krajiny, kde Lev pôsobil. Od jeho zvolenia za pápeža v máji 2025 ju navštívil už viac ako milión ľudí. Podľa štátnej agentúry PromPerú priniesla v prvom roku príjmy vo výške 450 miliónov solov (108 miliónov eur).
Posledným bodom a vyvrcholením pápežovho programu v Argentíne bola omša pred Bazilikou Panny Márie z Lujánu v rovnomennom mariánskom pútnickom meste neďaleko Buenos Aires. Ako uviedli miestne úrady, na túto bohoslužbu pod holým nebom prišli približne tri milióny ľudí. Tlačové agentúry informovali o okolo dvoch miliónoch pútnikov.
Na záver omše pápež Argentínčanov uistil, že ich všetkých nosí vo svojom srdci. Dodal, že v Argentíne sa cítil ako doma, preto miestnym odkázal, že ich krajina „má odteraz dvoch pápežov: jedného, ktorý sa tu narodil (mal na mysli pápeža Františka), a druhého, ktorého ste prijali za svojho.“
Na pápežovu šesťdňovú návštevu v Peru sa pripravovali hotely, reštaurácie a obchody so suvenírmi. Vo väznici s najväčším počtom odsúdených žien v Peru vyrábajú väzenkyne bábiky s podobizňou pápeža, ktoré plánujú predávať. Pekári v Chiclayu zasa pripravili tradičné pečivo a lízanky v tvare hlavy pápeža a v prístavnom meste Callao nedávno odhalili jeho nadrozmernú sochu.
Očakáva sa podujatia s pápežovou účasťou prilákajú približne 850.000 domácich návštevníkov a ďalších 50.000 turistov a pútnikov má pricestovať zo zahraničia, uviedol podľa agentúry Reuters peruánsky minister obchodu a cestovného ruchu Rogers Valencia. Dodal, že lety sú plne obsadené a turistická infraštruktúra je pripravená.
V Peru pápež zavíta do miest Lima, Cusco, Pucallpa a Chiclayo, kde v minulosti pôsobil ako biskup.
Rodák z USA Robert Prevost strávil pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi niekoľko rokov v Peru ako misionár. Jeho nástup na pápežský stolec výrazne podporil cestovný ruch v Peru, kde je náboženská turistika v porovnaní s inými štátmi regiónu, napríklad Mexikom, stále menej rozvinutá. Mexiko každoročne navštívi z náboženských dôvodov približne 20 miliónov turistov, uvádza Svetová sieť náboženského cestovného ruchu.
Turistická trasa s názvom Cesty pápeža Leva XIV., ktorú propaguje peruánska vláda, vedie po mnohých miestach vrátane odľahlých dedín na severnom pobreží krajiny, kde Lev pôsobil. Od jeho zvolenia za pápeža v máji 2025 ju navštívil už viac ako milión ľudí. Podľa štátnej agentúry PromPerú priniesla v prvom roku príjmy vo výške 450 miliónov solov (108 miliónov eur).