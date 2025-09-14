< sekcia Zahraničie
Lev XIV., prvý augustiniánsky a prvý pápež pôvodom z USA, má 70 rokov
Lev XIV. 11. mája vyzval na „spravodlivý a trvalý" mier na Ukrajine i na okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov a dodávky humanitárnej pomoci v Gaze.
Autor TASR
Vatikán/Bratislava 13. septembra (TASR) - V poradí 267. pápežom sa stal 8. mája 2025, pričom na svätopeterskom stolci vystriedal pápeža Františka, ktorý zomrel 21. apríla toho istého roku. Lev XIV. je prvou hlavou katolíckej cirkvi s pôvodom zo Severnej Ameriky a prvým Svätým otcom z Rádu svätého Augustína. V nedeľu 14. septembra bude mať 70 rokov.
Robert Francis Prevost, ktorý si po zvolení za pápeža zvolil meno Lev XIV., sa narodil 14. septembra 1955 v Chicagu. Detstvo a mladosť prežil v Spojených štátoch amerických. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v roku 1973 v malom seminári augustiniánov. Bakalársky titul z matematiky dosiahol v roku 1977 na Villanovovej univerzite v meste Villanova v Pensylvánii, kde študoval aj filozofiu.
V tom istom roku - 1. septembra - vstúpil do noviciátu Rádu sv. Augustína, prvé rehoľné sľuby zložil 2. septembra 1978 a slávnostné sľuby 29. augusta 1981. Nasledujúci rok mu Katolícka teologická únia (Catholic Theological Union) v Chicagu udelila titul Master of Divinity a v roku 1982 získal titul magister teológie na katolíckej postgraduálnej škole v Chicagu. Ešte v tom istom roku ho predstavení poslali do Ríma na štúdiá kánonického práva na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského (Angelicum). V Ríme prijal aj kňazskú vysviacku - 19. júna 1982.
Licenciát z kánonického práva získal v roku 1984 a o rok neskôr, počas prípravy doktorátu, ho vyslali do augustiniánskej misie v Chulucanas, v regióne Piura v Peru, kde pôsobil v rokoch 1985 – 1986. V roku 1987 obhájil doktorát na tému „Úloha miestneho priora v Ráde sv. Augustína“ a bol vymenovaný za riaditeľa pre povolania a misie provincie „Matky Dobrej rady“ v Olympia Fields v americkom štáte Illinois.
O rok neskôr sa vrátil do Peru do misie Trujillo, kde sa stal riaditeľom spoločného formačného projektu pre augustiniánskych kandidátov z vikariátov Chulucanas, Iquitos a Apurímac. Počas jedenástich rokov zastával funkcie priora komunity (1988 - 1992), formátora (1988 – 1998) a magistra rehoľníkov (1992 – 1998). V arcidiecéze Trujillo bol zároveň súdnym vikárom (1989 – 1998) a profesorom kánonického práva, patristiky a morálky v kňazskom seminári „San Carlos y San Marcelo“.
Zároveň mu bola zverená pastorácia Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá bola neskôr povýšená na farnosť sv. Rity (1988 – 1999) na okraji mesta v chudobnej štvrti. Od roku 1992 do 1999 bol aj administrátorom farnosti Panny Márie z Monserratu.
V roku 1999 ho zvolili za provinciála provincie „Matky Dobrej rady“ v Chicagu a o dva a pol roka neskôr ho generálne zhromaždenie rádu zvolilo za generálneho predstaveného augustiniánov, pričom v roku 2007 bol opäť zvolený na druhé funkčné obdobie.
Do svojej provincie v Chicagu sa vrátil v októbri 2013 a stal riaditeľom formácie v kláštore sv. Augustína, prvým radcom a provinciálnym vikárom. Tieto funkcie zastával až do 3. novembra 2014, keď ho pápež František vymenoval za apoštolského administrátora peruánskej diecézy Chiclayo a titulárneho biskupa v Sufare, pričom biskupské svätenie prijal 12. decembra toho istého roku. Diecéznym biskupom sa stal 26. septembra 2015. V rokoch 2020 - 2021 bol tiež administrátorom peruánskej diecézy Callao.
Od januára 2023 pôsobil ako prefekt Dikastéria pre biskupov, zodpovedného za výber kandidátov do biskupských úradov. V tom istom roku – 30. septembra - ho pápež František vymenoval za kardinála a 6. februára 2025 ho povýšil na kardinála – biskupa s titulárnym kostolom Albano.
Kardinála Roberta Francisa Prevosta za 267. pápeža zvolili 8. mája 2025 počas konkláve v štvrtom kole. Vybral si meno Lev XIV., ktoré je odkazom na pápeža Leva XIII., autora encykliky Rerum Novarum z roku 1891. Tento dokument znamenal začiatok modernej sociálnej doktríny katolíckej cirkvi.
V cirkevných kruhoch je Lev XIV. považovaný za umierneného reformátora a pragmatického diplomata so schopnosťou počúvať. Svojimi názormi má veľmi blízko k predchádzajúcemu pápežovi Františkovi, k jeho vízii, pokiaľ ide o životné prostredie, pomoc chudobným či migrantom.
Lev XIV. 11. mája vyzval na „spravodlivý a trvalý“ mier na Ukrajine i na okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov a dodávky humanitárnej pomoci v Gaze.
Vo svojej homílii 18. mája počas svojej inauguračnej omše na Námestí svätého Petra vo Vatikáne poukázal na to, že v súčasnej dobe je vo svete priveľa rozdelenia, a podľa vlastných slov si želá zjednotenú cirkev, ktorá bude kvasom pre svet.
Nedávno, 7. septembra, vyhlásil Lev XIV. za svätého prvého mileniála Carla Acutisa, 15-ročného talianskeho rímskokatolíckeho laika, známeho aj ako „Boží influencer“, ktorý zomrel v roku 2006 na leukémiu.
