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Lev XIV. v Barcelone: Cirkev má byť svedkom jednoty v spoločnosti
Po prílete do Barcelony sa pápež stretol s katalánskym vedením a večer má v pláne modlitebnú vigíliu s mladými ľuďmi na Olympijskom štadióne Lluísa Companysa.
Autor TASR
Barcelona 9. júna (TASR) - Pápež Lev XIV. v utorok odcestoval z Madridu do Barcelony, kde v Katedrále Svätého kríža a sv. Eulálie viedol poludňajšie chvály, informoval spravodajský web Vatican News. V následnej homílii prechádzal striedavo zo španielčiny do angličtiny a na záver povedal pár slov aj po katalánsky.
Lev v príhovore vyzval katolícku komunitu, aby bola „svedkom a nositeľom jednoty“ v spoločnosti. Hovoril aj o spolupráci medzi laickými veriacimi a duchovnými. Cirkev podľa neho funguje ako veľká rodina, kde majú všetci svoju úlohu, aj keď niektorí sú viditeľnejší a iní pracujú skôr v úzadí. Zdôraznil, že jej sila tkvie v jednote a spoločnom duchu.
Pápež zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojen a rozdelenia v spoločnosti snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja, aj keď za to budú možno musieť priniesť svoju osobnú obetu.
Po prílete do Barcelony sa pápež stretol s katalánskym vedením a večer má v pláne modlitebnú vigíliu s mladými ľuďmi na Olympijskom štadióne Lluísa Companysa.
V stredu zavíta do väzenského zariadenia Brians 1, odkiaľ sa presunie do benediktínskeho opátstva na vrchu Montserrat, ktoré nedávno oslávilo 1000 rokov od svojho založenia.
Pápež bude v kláštore predsedať modlitbe ruženca a stretne sa s mníšskou komunitou. V opátstve sa nachádza aj socha Panny Márie z Montserratu, známa ako La Moreneta, ktorú v roku 1881 pápež Lev XIII. vyhlásil za patrónku Katalánska.
Neskôr sa pápež v Kostole sv. Augustína v Barcelone stretne so zástupcami diecéznych charitatívnych a sociálnych organizácií.
Jedným z vrcholov pápežovej návštevy Barcelony bude omša v bazilike Sagrada Família, po ktorej bude nasledovať požehnanie Veže Ježiša Krista. Tá je dominantou chrámu a s celkovou výškou 172,5 metra je najvyššou kostolnou vežou na svete. Baziliku už pred 16 rokmi posvätil vtedajší pápež Benedikt XVI.
Návšteva Leva bude zároveň poctou tvorcovi stavby, architektovi Antonimu Gaudímu, ktorého sté výročie smrti si Barcelona pripomína tento rok.
Gaudí je zároveň na ceste k svätorečeniu. Pápež František v apríli 2025 schválil dekrét uznávajúci jeho cnosti, čím získal titul ctihodný. Ďalším krokom by malo byť jeho blahorečenie a neskôr aj vyhlásenie za svätého (kanonizácia). Na každý ďalší stupeň procesu sa zvyčajne vyžaduje samostatný uznaný zázrak.
Lev v príhovore vyzval katolícku komunitu, aby bola „svedkom a nositeľom jednoty“ v spoločnosti. Hovoril aj o spolupráci medzi laickými veriacimi a duchovnými. Cirkev podľa neho funguje ako veľká rodina, kde majú všetci svoju úlohu, aj keď niektorí sú viditeľnejší a iní pracujú skôr v úzadí. Zdôraznil, že jej sila tkvie v jednote a spoločnom duchu.
Pápež zároveň apeloval na všetkých kresťanov, aby sa v čase vojen a rozdelenia v spoločnosti snažili prinášať viac porozumenia, prijatia a pokoja, aj keď za to budú možno musieť priniesť svoju osobnú obetu.
Po prílete do Barcelony sa pápež stretol s katalánskym vedením a večer má v pláne modlitebnú vigíliu s mladými ľuďmi na Olympijskom štadióne Lluísa Companysa.
V stredu zavíta do väzenského zariadenia Brians 1, odkiaľ sa presunie do benediktínskeho opátstva na vrchu Montserrat, ktoré nedávno oslávilo 1000 rokov od svojho založenia.
Pápež bude v kláštore predsedať modlitbe ruženca a stretne sa s mníšskou komunitou. V opátstve sa nachádza aj socha Panny Márie z Montserratu, známa ako La Moreneta, ktorú v roku 1881 pápež Lev XIII. vyhlásil za patrónku Katalánska.
Neskôr sa pápež v Kostole sv. Augustína v Barcelone stretne so zástupcami diecéznych charitatívnych a sociálnych organizácií.
Jedným z vrcholov pápežovej návštevy Barcelony bude omša v bazilike Sagrada Família, po ktorej bude nasledovať požehnanie Veže Ježiša Krista. Tá je dominantou chrámu a s celkovou výškou 172,5 metra je najvyššou kostolnou vežou na svete. Baziliku už pred 16 rokmi posvätil vtedajší pápež Benedikt XVI.
Návšteva Leva bude zároveň poctou tvorcovi stavby, architektovi Antonimu Gaudímu, ktorého sté výročie smrti si Barcelona pripomína tento rok.
Gaudí je zároveň na ceste k svätorečeniu. Pápež František v apríli 2025 schválil dekrét uznávajúci jeho cnosti, čím získal titul ctihodný. Ďalším krokom by malo byť jeho blahorečenie a neskôr aj vyhlásenie za svätého (kanonizácia). Na každý ďalší stupeň procesu sa zvyčajne vyžaduje samostatný uznaný zázrak.