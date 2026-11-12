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Lev XIV. vyzval biskupov v Peru na pomoc chudobným
Pápež pripomenul aj príklad peruánskych svätcov, medzi nimi sv. Ruženy Limskej či sv. Martina de Porres. Ich životy podľa neho ukazujú význam pomoci ľuďom v núdzi, pokory a služby druhým.
Autor TASR
Lima 12. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. vo štvrtok počas stretnutia s biskupmi v Peru hovoril o bolesti, ktorú spôsobilo sexuálne zneužívanie zo strany katolíckych duchovných. Zdôraznil, že cirkev musí obetiam pomôcť napraviť spôsobené krivdy a chrániť ďalších ľudí pred podobnými činmi. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Musíme reagovať tak, ako by reagoval Ježiš – pravdou, spravodlivosťou, odpustením, nápravou spôsobených krívd a čoraz rozhodnejším úsilím o vytváranie kultúry prevencie a ochrany najzraniteľnejších pred takýmito zločinmi,“ povedal.
Podľa databázy organizácie BishopAccountability bolo v Peru verejne obvinených zo sexuálneho zneužívania maloletých 77 kňazov, rehoľníkov, seminaristov a ďalších osôb zasväteného života. Organizácia však upozornila, že vzhľadom na skúsenosti z iných krajín môže ísť len o malú časť skutočného počtu prípadov. Mnohí poškodení podľa nej dosiaľ nevystúpili verejne, doplnila agentúra AP.
Pápež Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, pôsobil v Peru približne dve desaťročia ako misionársky kňaz a biskup. V minulosti bol v diecéze Chiclayo kontaktnou osobou pre obete zneužívania. Očakáva sa, že sa s niektorými z nich stretne aj počas svojej prebiehajúcej návštevy v Peru. Vo štvrtok by sa mala konať aj protestná akcia združenia obetí.
Lev na stretnutí v Lime vyzval peruánskych biskupov, aby boli bližšie k ľuďom, načúvali ich problémom a pomáhali najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Zdôraznil tiež potrebu spájať vernosť cirkevnému učeniu s praktickou pomocou ľuďom.
Podľa pápeža by sa cirkevní hodnostári mali venovať najmä rodinám, mladým ľuďom, ochrane ľudského života a dôstojnosti, podpore spravodlivosti a starostlivosti o životné prostredie. Osobitnú pozornosť majú venovať pomáhať komunitám, ktoré sú pre svoju odľahlosť alebo sociálne znevýhodnenie na okraji záujmu.
Ako informova web Vatican news, pápež vyzval biskupov aj na spoluprácu a vzájomnú podporu. Podľa neho by žiadny z nich nemal pri svojej práci zostať sám a jednotlivé cirkevné spoločenstvá by nemali konať izolovane. Ich úlohou je tiež podporovať dialóg a pomáhať prekonávať rozdelenie v peruánskej spoločnosti.
Pápež pripomenul aj príklad peruánskych svätcov, medzi nimi sv. Ruženy Limskej či sv. Martina de Porres. Ich životy podľa neho ukazujú význam pomoci ľuďom v núdzi, pokory a služby druhým.
Na záver príhovoru k biskupom pápež vyjadril želanie, aby cirkev bola pre obyvateľov Peru miestom, kde ich prijmú, vypočujú a poskytnú im podporu.
„Musíme reagovať tak, ako by reagoval Ježiš – pravdou, spravodlivosťou, odpustením, nápravou spôsobených krívd a čoraz rozhodnejším úsilím o vytváranie kultúry prevencie a ochrany najzraniteľnejších pred takýmito zločinmi,“ povedal.
Podľa databázy organizácie BishopAccountability bolo v Peru verejne obvinených zo sexuálneho zneužívania maloletých 77 kňazov, rehoľníkov, seminaristov a ďalších osôb zasväteného života. Organizácia však upozornila, že vzhľadom na skúsenosti z iných krajín môže ísť len o malú časť skutočného počtu prípadov. Mnohí poškodení podľa nej dosiaľ nevystúpili verejne, doplnila agentúra AP.
Pápež Lev XIV., vlastným menom Robert Prevost, pôsobil v Peru približne dve desaťročia ako misionársky kňaz a biskup. V minulosti bol v diecéze Chiclayo kontaktnou osobou pre obete zneužívania. Očakáva sa, že sa s niektorými z nich stretne aj počas svojej prebiehajúcej návštevy v Peru. Vo štvrtok by sa mala konať aj protestná akcia združenia obetí.
Lev na stretnutí v Lime vyzval peruánskych biskupov, aby boli bližšie k ľuďom, načúvali ich problémom a pomáhali najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Zdôraznil tiež potrebu spájať vernosť cirkevnému učeniu s praktickou pomocou ľuďom.
Podľa pápeža by sa cirkevní hodnostári mali venovať najmä rodinám, mladým ľuďom, ochrane ľudského života a dôstojnosti, podpore spravodlivosti a starostlivosti o životné prostredie. Osobitnú pozornosť majú venovať pomáhať komunitám, ktoré sú pre svoju odľahlosť alebo sociálne znevýhodnenie na okraji záujmu.
Ako informova web Vatican news, pápež vyzval biskupov aj na spoluprácu a vzájomnú podporu. Podľa neho by žiadny z nich nemal pri svojej práci zostať sám a jednotlivé cirkevné spoločenstvá by nemali konať izolovane. Ich úlohou je tiež podporovať dialóg a pomáhať prekonávať rozdelenie v peruánskej spoločnosti.
Pápež pripomenul aj príklad peruánskych svätcov, medzi nimi sv. Ruženy Limskej či sv. Martina de Porres. Ich životy podľa neho ukazujú význam pomoci ľuďom v núdzi, pokory a služby druhým.
Na záver príhovoru k biskupom pápež vyjadril želanie, aby cirkev bola pre obyvateľov Peru miestom, kde ich prijmú, vypočujú a poskytnú im podporu.