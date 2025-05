Lev XIV. vyzval na povolenie prísunu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Vatikán 21. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. v stredu počas svojej prvej generálnej audiencie vyzval na umožnenie prísunu dostatočného množstva humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde je podľa humanitárnych organizácií z dôvodu izraelského blokovania pomoci nedostatok potravín a liekov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.



„Situácia v Pásme Gazy je znepokojivá a bolestivá. Opakujem svoju úprimnú výzvu, aby bol umožnený vstup dostatočnej humanitárnej pomoci a aby sa ukončili boje, ktorých srdcervúcu cenu platia deti, starí ľudia a chorí,“ povedal pápež na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne.



Lev XIV., ktorého kardináli 8. mája zvolili za hlavu katolíckej cirkvi, si vo svojom pontifikáte stanovil za hlavnú tému mier a vyzval na prímerie vo vojne medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas a prepustenie rukojemníkov. Rovnako vyzval aj na mier na Ukrajine.



Izrael už od 2. marca blokuje prísun pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy za čo si vyslúžil medzinárodnú kritiku. Viacerí európski a svetoví lídri ho vyzvali na obnovenie dovozu pomoci do Gazy, kde podľa humanitárnych organizácii hrozí hladomor.



Od pondelka povolil vstup do Gazy niekoľkým vozidlám Organizácie Spojených národov s humanitárnou pomocou, čo však podľa samotnej OSN či organizácie Lekári bez hraníc (MSF) nestačí na pokrytie potrieb.



Izraelská armáda taktiež zintenzívnila boje v Pásme Gazy, pričom tvrdí, že jej cieľom je poraziť Hamas. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok vyhlásil, že Izrael musí zabrániť hladomoru na území Pásma Gazy z „praktických i diplomatických dôvodov“. Zároveň povedal, že Izrael prevezme kontrolu nad celým územím tejto palestínskej enklávy.