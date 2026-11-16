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Lev XIV. zavŕšil návštevu Peru omšou, na ktorú prišlo 1,5 milióna ľudí
Svätý Turíbius, ktorý žil v rokoch 1538 až 1606, je uctievaný za to, že odsúdil zneužívanie domorodého obyvateľstva a otrokov zo strany španielskych kolonizátorov.
Autor TASR
Lima 16. novembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok zavŕšil svoju cestu po krajinách Južnej Ameriky svätou omšou na peruánskej leteckej základni Las Palmas. Počas 12 dní navštívil Uruguaj, Argentínu a Peru, pričom sa zúčastnil na 50 podujatiach. Náročný program absolvoval napriek tomu, že minulý mesiac podstúpil operáciu pľúc. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Pápež, ktorý pochádza z Chicaga, pôsobil ako misionár v Peru približne 20 rokov a má americké aj peruánske občianstvo. V pondelok na omši pred davom približne 1,5 milióna veriacich povedal, že Peruáncov považuje za svoj ľud. „Vždy vás budem nosiť v srdci,“ vyhlásil.
Lev XIV. vo svojej homílii pripomenul 300 rokov od svätorečenia Turíbia z Mogroveja, ktorý sa zastával domorodého obyvateľstva a chudobných. Zdôraznil, že Kristova moc je „moc ukrižovanej lásky“, a vyzval veriacich, aby pokračovali v evanjelizácii. „Moja cesta sa končí, ale čas misie pokračuje!“ uviedol.
Svätý Turíbius, ktorý žil v rokoch 1538 až 1606, je uctievaný za to, že odsúdil zneužívanie domorodého obyvateľstva a otrokov zo strany španielskych kolonizátorov. Po svojej diecéze cestoval pešo aj na koni, aby sa staral o veriacich, naučil sa kečuánčinu a ajmarčinu, aby mohol lepšie kázať domorodým, a dohliadal na preklad cirkevných učení.
Lev XIV. dal v pondelok jasne najavo, že sa s Peru nelúči navždy. V domove pre seniorov v Callao sa rozlúčil slovami „hasta pronto, hasta luego“, čo v preklade zo španielčiny znamená „vidíme sa čoskoro“.
Pápež, ktorý pochádza z Chicaga, pôsobil ako misionár v Peru približne 20 rokov a má americké aj peruánske občianstvo. V pondelok na omši pred davom približne 1,5 milióna veriacich povedal, že Peruáncov považuje za svoj ľud. „Vždy vás budem nosiť v srdci,“ vyhlásil.
Lev XIV. vo svojej homílii pripomenul 300 rokov od svätorečenia Turíbia z Mogroveja, ktorý sa zastával domorodého obyvateľstva a chudobných. Zdôraznil, že Kristova moc je „moc ukrižovanej lásky“, a vyzval veriacich, aby pokračovali v evanjelizácii. „Moja cesta sa končí, ale čas misie pokračuje!“ uviedol.
Svätý Turíbius, ktorý žil v rokoch 1538 až 1606, je uctievaný za to, že odsúdil zneužívanie domorodého obyvateľstva a otrokov zo strany španielskych kolonizátorov. Po svojej diecéze cestoval pešo aj na koni, aby sa staral o veriacich, naučil sa kečuánčinu a ajmarčinu, aby mohol lepšie kázať domorodým, a dohliadal na preklad cirkevných učení.
Lev XIV. dal v pondelok jasne najavo, že sa s Peru nelúči navždy. V domove pre seniorov v Callao sa rozlúčil slovami „hasta pronto, hasta luego“, čo v preklade zo španielčiny znamená „vidíme sa čoskoro“.