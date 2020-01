Prieskum: Takmer polovica Rusov si myslí, že Putin chce zostať lídrom

Moskva 31. januára (TASR) - Takmer polovica Rusov si myslí, že ústavné zmeny predložené prezidentom Vladimirom Putinom sú určené na jeho udržanie sa pri moci. Vyplýva to z celoštátneho prieskumu, výsledky ktorého zverejnila v piatok spoločnosť Levada-Centr, najväčšia nezávislá inštitúcia pre výskum verejnej mienky v Rusku.



Celkovo 47 percent respondentov uviedlo, že pracovná verzia predmetnej legislatívy "slúži záujmom samotného Vladimira Putina na rozšírenie jeho právomocí a na to, aby zotrval pri moci aj po roku 2024".



Ďalších 44 percent opýtaných s daným názorom nesúhlasilo, zatiaľ čo zvyšných deväť percent odmietlo odpovedať, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti Levada-Centr, z ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil 23.-29. januára na vzorke 1600 dospelých respondentov vo viac než polovici ruských oblastí.



Putin (67) je pri moci ako prezident alebo premiér už dve desaťročia, pričom jeho súčasný mandát hlavy štátu vyprší v roku 2024. Je najdlhšie slúžiacim ruským alebo sovietskym lídrom od čias diktátora Josifa Stalina.



Putin navrhol celý rad ústavných zmien vo svojom výročnom prejave o stave krajiny 16. januára a vyzval na reformu vedenia štátu.



Inkriminované novelizácie by dávali väčšiu právomoc premiérovi, ako aj poradnej Štátnej rade Ruskej federácie, čo vyvolalo špekulácie o tom, že by sa Putin mohol po vypršaní svojho funkčného obdobia presunúť na pozíciu predsedu vlády alebo šéfa Štátnej rady.



Putin trvá na tom, aby sa o týchto návrhoch rozhodlo v referende. Zmeny zahŕňajú zavedenie minimálnej mzdy a dôchodku na základe životných nákladov, čo môže obyvateľov presvedčiť, aby zahlasovali v prospech návrhu.