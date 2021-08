Leyenová: 70 percent dospelých v EÚ je plne zaočkovaných

Brusel 31. augusta (TASR) – Európska únia dosiahla v boji proti novému koronavírusu významný míľnik - kompletne zaočkovaných je už 70 percent dospelých obyvateľov členských krajín EÚ. V utorok to na sociálnej sieti Twitter oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



„Sedemdesiat percent dospelých v EÚ je plne zaočkovaných. To je viac ako 250 miliónov ľudí," povedala šéfka EK podľa agentúry DPA v krátkom videu zverejnenom na sociálnej sieti. Tento symbolický míľnik vakcinačnej kampane označila za „veľký úspech" a poďakovala sa všetkým, ktorí ho pomohli docieliť.



„Pandémia sa však ešte neskončila a musíme zostať ostražití," vyzvala. Na obyvateľov krajín únie, ktorí sa zatiaľ nezaočkovali, apelovala, aby tak rýchlo urobili a „zabránili (vzniku) novej vlny nákazy a zastavili výskyt nových variantov vírusu".



Dodala tiež, že euroblok musí pomôcť s očkovaním i ostatným krajinám, „pretože túto pandémiu ukončíme len vtedy, ak ju porazíme v každom kúte sveta".



EÚ si v januári stanovila za cieľ zaočkovať do konca septembra 70 percent dospelej populácie členských krajín. Von der Leyenová už v júli ohlásila, že 70 percent osôb nad 18 rokov dostalo najmenej jednu dávky očkovacej látky proti covidu.



Odborníci vychádzali začiatkom roka z toho, že na zastavenie šírenia nákazy v určitej krajine je potrebné, aby mali plnú ochranu pred nákazou zhruba dve tretiny ľudí. Tieto predpoklady však zmaril nákazlivejší variant delta. Napriek tomu umožnilo očkovanie podľa DPA znížiť obrovský tlak na zdravotnícke systémy a spoločnosť - došlo napríklad k zrušeniu mnohých obmedzení verejného života a imunizácia zabránila ťažkým priebehom ochorenia, ako aj mnohým úmrtiam.