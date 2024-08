Leyenová a Borrell privítali výmenu väzňov medzi Západom a Ruskom

Brusel 2. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell vo štvrtok večer privítali prepustenie občanov USA a krajín EÚ i ruských aktivistov v rámci rozsiahlej výmeny väzňov medzi západnými krajinami a Ruskom. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



"Vítam prepustenie nevinných občanov EÚ a USA a čestných ruských demokratov zadržiavaných v Rusku. Kremeľ ich vymenil za odsúdených zločincov a vrahov. To ukazuje výrazný rozdiel. Je to okamih veľkej radosti pre všetkých, ktorí bojovali za svoju slobodu," napísala šéfka EK v príspevku na sociálnej sieti X.



Borrell uviedol, že Európska únia s úľavou prijala správu o "prepustení viacerých politických väzňov vrátane občanov EÚ na slobodu mimo Ruska a Bieloruska, ku ktorému došlo s pomocou Turecka."



Rozsiahla výmena väzňov prebehla vo štvrtok v Ankare medzi Ruskom, Bieloruskom a Spojenými štátmi, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom a Nórskom. Moskva a Minsk v rámci výmeny prepustili 16 osôb vrátane amerického novinára Evana Gershkovicha, bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana, novinárky stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Alsu Kurmaševovej i kritikov Kremľa Vladimira Kara-Murzu a Iľju Jašina.



Medzi prepustenými väzňami, ktorí sa vrátili do Ruska, je aj agent ruskej tajnej služby FSB Vadim Krasikov, ktorý bol v Nemecku odsúdený na doživotie za vraždu bývalého čečenského poľného veliteľa Zelimchana Changošviliho.