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Leyenová a Costa: EÚ bude naďalej finančne a vojensky pomáhať Ukrajine
Zelenskyj po stretnutí zdôraznil, že „je dôležité, aby bola Európa v rokovacom procese s Ruskom plnohodnotne zastúpená“.
Autor TASR
Dublin 12. novembra (TASR) - Európska únia bude pokračovať vo finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine a chce sa naďalej zapájať do mierových rokovaní. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady António Costa to uviedli po štvrtkovom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v írskom Dubline. Informuje o tom TASR.
„Summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Dubline bol ďalšou príležitosťou opätovne potvrdiť našu neochvejnú podporu prezidentovi Zelenskému a Ukrajine,“ uviedli von der Leyenová a Costa v spoločnom vyhlásení. Uvítali rokovania, ktoré sa tento týždeň uskutočnili v Abú Zabí, ako aj obnovenie dynamiky mierového procesu. Zdôraznili, že EÚ bola na rokovaniach zastúpená a bude sa na tomto formáte naďalej podieľať.
Zelenskyj po stretnutí zdôraznil, že „je dôležité, aby bola Európa v rokovacom procese s Ruskom plnohodnotne zastúpená“. Týkať sa to má najmä otázok európskej bezpečnosti, podpory Ukrajiny zo strany Európy a záväzkov, ktoré na seba Únia prevezme.
Cieľom úsilia EÚ je podľa von der Leyenovej a Costu dosiahnuť „spravodlivý a trvalý mier, ktorý zabezpečí suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, ako aj bezpečnosť nášho kontinentu“. Únia chce pokračovať v poskytovaní rozsiahlej finančnej a vojenskej pomoci, aby posilnila pozíciu Kyjeva. Zároveň pracuje na pláne povojnovej obnovy krajiny a aktívne podporuje jej cestu k členstvu v EÚ, uvádza sa vo vyhlásení.
Podpora Ukrajiny a mierové rokovania budú poprednými témami aj na piatkovom neformálnom summite lídrov členských krajín EÚ v Dubline. Lídri sa im budú venovať aj na riadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 26. a 27. novembra. Diskutovať majú o naliehavých finančných potrebách krajiny na rok 2027 a Komisia tiež predstaví 22. balík sankcií proti Rusku.
Predstavitelia EÚ informovali aj o ďalšej pomoci Ukrajine pred nadchádzajúcou zimou. Európska komisia mobilizuje 500 generátorov zo svojich strategických rezerv rescEU, pomáha zriaďovať núdzové podporné centrá a zabezpečuje dodávky potrebného vybavenia. Podporuje aj dodanie štyroch plávajúcich mostov z Nórska a 200 autobusov.
Stretnutie von der Leyenovej a Costu so Zelenským sa uskutočnilo na okraj zasadnutia EPC, medzi ktorého hlavné témy patrila aj ruská vojna proti Ukrajine.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
„Summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Dubline bol ďalšou príležitosťou opätovne potvrdiť našu neochvejnú podporu prezidentovi Zelenskému a Ukrajine,“ uviedli von der Leyenová a Costa v spoločnom vyhlásení. Uvítali rokovania, ktoré sa tento týždeň uskutočnili v Abú Zabí, ako aj obnovenie dynamiky mierového procesu. Zdôraznili, že EÚ bola na rokovaniach zastúpená a bude sa na tomto formáte naďalej podieľať.
Zelenskyj po stretnutí zdôraznil, že „je dôležité, aby bola Európa v rokovacom procese s Ruskom plnohodnotne zastúpená“. Týkať sa to má najmä otázok európskej bezpečnosti, podpory Ukrajiny zo strany Európy a záväzkov, ktoré na seba Únia prevezme.
Cieľom úsilia EÚ je podľa von der Leyenovej a Costu dosiahnuť „spravodlivý a trvalý mier, ktorý zabezpečí suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, ako aj bezpečnosť nášho kontinentu“. Únia chce pokračovať v poskytovaní rozsiahlej finančnej a vojenskej pomoci, aby posilnila pozíciu Kyjeva. Zároveň pracuje na pláne povojnovej obnovy krajiny a aktívne podporuje jej cestu k členstvu v EÚ, uvádza sa vo vyhlásení.
Podpora Ukrajiny a mierové rokovania budú poprednými témami aj na piatkovom neformálnom summite lídrov členských krajín EÚ v Dubline. Lídri sa im budú venovať aj na riadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli 26. a 27. novembra. Diskutovať majú o naliehavých finančných potrebách krajiny na rok 2027 a Komisia tiež predstaví 22. balík sankcií proti Rusku.
Predstavitelia EÚ informovali aj o ďalšej pomoci Ukrajine pred nadchádzajúcou zimou. Európska komisia mobilizuje 500 generátorov zo svojich strategických rezerv rescEU, pomáha zriaďovať núdzové podporné centrá a zabezpečuje dodávky potrebného vybavenia. Podporuje aj dodanie štyroch plávajúcich mostov z Nórska a 200 autobusov.
Stretnutie von der Leyenovej a Costu so Zelenským sa uskutočnilo na okraj zasadnutia EPC, medzi ktorého hlavné témy patrila aj ruská vojna proti Ukrajine.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)