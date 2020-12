Leyenová a Michel podpíšu obchodnú dohodu s Britániou v stredu ráno

Na snímke sprava predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier informujú médiá počas tlačovej konferencie v sídle EÚ v Bruseli vo štvrtok 24. decembra 2020, archívne foto. Foto: TASR/AP

Brusel 29. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel podpíšu obchodnú dohodu s Britániou v stredu ráno 30. decembra. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu z prostredia EÚ.Lídri EÚ majú dohodu podpísať v stredu o 09.30 h. Následne bude prevezená do Londýna, kde na ňu svoj podpis pridá aj britský premiér Boris Johnson.Členské štáty EÚ v pondelok jednohlasne schválili predbežnú pobrexitovú obchodnú dohodu so Spojeným kráľovstvom, ktorú vyjednávači dosiahli na poslednú chvíľu, 24. decembra. Dohoda by mala začať platiť od 1. januára.Tento krok umožní, aby obchod medzi euroblokom a Britániou pokračoval bez ciel a obchodných bariér aj po Novom roku, keď Spojené kráľovstvo opustí jednotný trh Európskej únie.Dohoda o budúcom partnerstve však nadobudne platnosť až po odsúhlasení britským a Európskym parlamentom (EP).Europarlament sa k dohode vyjadrí až v januári - jeho predseda David Sassoli ale avizoval, že poslanci obchodnú dohodu podporia, aby zabránili chaosu, ktorému by ináč mohli čeliť občania a podniky z EÚ a Spojeného kráľovstva.Britský premiér Johnson sa minulý týždeň vyjadril, že tamojší parlament bude o dohode hlasovať pravdepodobne 30. decembra.Všetky úkony potrebné na ukončenie riadneho ratifikačného procesu, rešpektujúc postavenie a kompetencie inštitúcií EÚ, sa uskutočnia najneskôr do 28. februára 2021 - dátumu, dokedy je možné dohodu predbežne uplatňovať.