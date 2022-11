Leyenová a Michel zdôraznili potrebu konať v oblasti energií

Brusel 9. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu poslancom Európskeho parlamentu povedala, že súčasná situácia v oblasti energií si vyžaduje "urýchlené kroky a strategickú obozretnosť". TASR správu prevzala z oficiálnej webovej stránky Európskeho parlamentu.



Všetky členské krajiny EÚ by sa mali zamerať na zásobenie plynom s cieľom vyhnúť jeho nedostatku ku koncu budúceho leta. Von der Leyenová takisto upozornila, že je potrebný rýchly prechod na obnoviteľné zdroje energie.



Prioritami sú aj udržanie konkurencieschopnosti Európy v oblasti priemyslu prostredníctvom flexibilnejších štátnych pravidiel pre pomoc a balíčka REPowerEU, ktorý by mal európskym krajinám pomôcť odpútať sa od ruského plynu.



Poslanci EP v stredu rokovali o záveroch októbrového summitu EÚ, ktorý bol zameraný na vojnu na Ukrajine, energiu, klimatickú zmenu, Irán a vzťahy s Čínou. Predseda Európskej rady Charles Michel tento summit označil za "ústredný" v očakávaniach občanov EÚ, podnikov i vlád štátov, pričom sa podarilo prekonať rozdiely a dohodnúť sa na pláne.



"Potrebujeme legislatívne návrhy, aby ministri pre oblasť energií členských krajín mohli konať a prijímať rozhodnutia," napísal Michel na Twitteri.



Poslanci EP žiadali zrýchlenie práce na reformách trhu s elektrinou, aby sa oddelila cena elektriny od cien plynu. Nevyužité pôžičky z fondu na obnovu by mali byť použité na energetickú infraštruktúru a do prevádzky by mali byť rýchlejšie zavádzané obnoviteľné zdroje energie.



Takisto žiadali ďalšie opatrenia na ochranu občanov a podnikov pred rastúcimi účtami za energie. Chceli i daň z neočakávaných ziskov pre energetické spoločnosti.