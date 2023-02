Leyenová a Šefčovič:Protokol o Severnom Írsku bude v prospech všetkých

Brusel/Londýn 27. februára (TASR) - Spojené kráľovstvo a Európska únia dosiahli v pondelok zásadnú politickú dohodu o vyriešení obchodného sporu týkajúceho sa Severného Írska, ktorý viedli po brexite. Podľa vyjadrenia šéfky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej a podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, ktorý o dohode vyjednával s Londýnom, ide o výsledok odvážneho a odhodlaného úsilia oboch strán, informuje spravodajca TASR.



Podľa stanoviska EK dohoda umožňuje obom stranám otvoriť novú kapitolu partnerstva založenú na vzájomnej dôvere a plnej spolupráci. Dohoda predstavuje komplexný súbor spoločných krokov zameraných na definitívne riešenie praktických výziev, ktorým čelia občania a podniky v Severnom Írsku.



Spoločné riešenia sa okrem iného týkajú nových opatrení v oblasti ciel, agropotravinárskeho sektora, liekov, DPH a spotrebnej dane, ako aj osobitných nástrojov určených na zabezpečenie toho, aby boli hlasy obyvateľov Severného Írska lepšie vypočuté v otázkach, ktoré sú obzvlášť dôležité pre ich komunity.



Nové opatrenia sú podporené silnými zárukami na zabezpečenie integrity jednotného trhu EÚ, ku ktorému má britská provincia Severné Írsko jedinečný prístup.



Von der Leyenová upozornila, že takzvaný "windsorský rámec rokovaní" bol možný vďaka skutočnej politickej vôli a tvrdej práci oboch strán, ktorá sa riadila základným princípom, že záujmy a potreby ľudí by mali byť na prvom mieste.



"Predpokladom nášho snaženia bola podpora a ochrana ťažko nadobudnutých výdobytkov Veľkopiatkovej dohody. Tento úspech nám umožňuje predkladať definitívne riešenia, ktoré fungujú pre ľudí a podniky v Severnom Írsku a ktoré chránia náš jednotný trh. Umožňuje nám to obrátiť stránku smerom k bilaterálnym vzťahom, ktoré odzrkadľujú vzťah blízkych spojencov stojacich bok po boku v časoch krízy," vyhlásila šéfka EK.



Šefčovič, ktorý je v rámci eurokomisie zodpovedný za vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, povedal, že EÚ od samého začiatku preukázala "skutočné pochopenie" pre nepredvídané praktické ťažkosti pri vykonávaní protokolu o Írsku a Severnom Írsku v praxi.



"Spoločné riešenia sú výsledkom odvážneho a odhodlaného úsilia Európskej komisie a Spojeného kráľovstva. Zabezpečujú, aby protokol fungoval v prospech všetkých v Severnom Írsku. Podporujú integritu jednotného trhu EÚ a pomáhajú nám vybudovať takú spoluprácu so Spojeným kráľovstvom, ktorú v dnešnom svete potrebujeme – trvalú, strategickú a úspešnú," opísal situáciu slovenský eurokomisár.



Komisia upozornila, že spoločné riešenia identifikované v rámci dohody o brexite sú založené na viacerých východiskách: komplexné, prierezové a definitívne riešenie, ktoré rieši praktické ťažkosti pri uplatňovaní protokolu; rovnováha medzi flexibilitou pohybu tovarov na konečné použitie v Severnom Írsku a účinnými zárukami ochrany jednotného trhu EÚ a nakoniec jasné rozlíšenie medzi tovarom, ktorý sa môže dostať na spoločný trh, a tovarom, ktorému nehrozí vstup na jednotný trh EÚ.



V najbližších týždňoch sa uskutoční zasadnutie Spoločného výboru EÚ a Spojeného kráľovstva pre dohodu o brexite, ktorému budú spolupredsedať Šefčovič a šéf britskej diplomacie James Cleverly. Komisia v pondelok popoludní predložila Rade EÚ (veľvyslancom členských krajín) návrhy na pozíciu EÚ a zároveň predložila aj legislatívne návrhy v oblasti sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, liekov a colných kvót, ktoré budú musieť posúdiť Európsky parlament a Rada EÚ.