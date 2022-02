Leyenová: Ak Rusko zaútočí na Ukrajinu, bude čeliť dôsledkom

Berlín 21. februára (TASR) – Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila v nedeľu hrozbu Západu, že Rusko by čakali "rozsiahle dôsledky", ak by zaútočilo na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra DPA.



Finančné sankcie by pre Rusko v prípade vojenskej agresie voči Ukrajine znamenali, že by bolo fakticky odrezané od medzinárodných finančných trhov, uviedla von der Leyenová v súvislosti so zvažovaným súborom sankcií v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD.



Hospodárske sankcie by postihli "všetok tovar, ktorý Rusko potrebuje na modernizáciu a diverzifikáciu svojho hospodárstva", ktorý však nevyrába a nemôže jeho dovoz nahradiť, vyhlásila šéfka EK. Rusko má podľa nej jasné zraniteľné miesto, a tým je jeho ekonomika.



S odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina von der Leyenová dodala: "Nebude preňho jednoduché vysvetliť svojmu obyvateľstvu, prečo útočí na Ukrajinu a prečo zjavne akceptuje tieto rozsiahle dôsledky pre Rusko."



Predseda Európskej rady Charles Michel predtým uviedol, že vo svetle ruskej hrozby a bezpečnostných výziev by Európska únia mala prehĺbiť ekonomické a politické vzťahy s Ukrajinou. V tomto smere navrhuje darcovskú konferenciu na podporu jej ekonomiky.



"Ruský cieľ oslabenia západnej a európskej podpory pre Ukrajinu je zlou kalkuláciou, pretože len posilňuje naše odhodlanie," povedal Michel v nedeľu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Pripomenul, že z krátkodobého hľadiska EÚ rozhodla o makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 1,2 miliardy eur.