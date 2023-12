Leyenová: Celosvetové emisie musia dosiahnuť vrchol do roku 2025

Dubaj 1. decembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP28 v Dubaji vyhlásila, že globálne emisie musia dosiahnuť svoj vrchol v priebehu nasledovných dvoch rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Celosvetové emisie musia dosiahnuť vrchol do roku 2025. Musíme sa postupne zbaviť fosílnych palív a znížiť emisie metánu," povedala von der Leyenová.



Ďalej zdôraznila, že emisie v Európskej únii už vrchol dosiahli, pričom euroblok je na najlepšej ceste predstihnúť svoj cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 percent.



Budúcnosť je podľa jej slov "bezpochyby" v čistej, cenovo dostupnej a doma vyprodukovanej energii. Predsedníčka EK taktiež vyzvala na celosvetové strojnásobenie obnoviteľnej energie a zdvojnásobenie tzv. energetickej účinnosti do roku 2030.



Odborníci z Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC) dospeli k záveru, že globálne emisie skleníkových plynov musia dosiahnuť svoj vrchol pred rokom 2025. Iba tam bude možné udržať globálne otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie.