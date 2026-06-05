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Leyenová: Členstvo Čiernej Hory v EÚ je na dosah
EÚ už zriadila pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať návrh prístupovej zmluvy pre Čiernu Horu, ktorá chce do EÚ vstúpiť v roku 2028.
Autor TASR
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Tivat 5. júna (TASR) - Prijatie Čiernej Hory do Európskej únie je podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej „na dosah“. Vyhlásila to v piatok na summite EÚ a krajín západného Balkánu v čiernohorskom Tivate. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
„Rýchlosť, s akou realizujú zložité reformy, je pôsobivá,“ povedala von der Leyenová novinárom na tlačovej konferencii. „Keby som mala tento summit zhrnúť dvoma slovami, boli by to odhodlanie a dôvera. Dôvera v to, že naša únia bude v nasledujúcich rokoch rásť,“ zhodnotila šéfka EK piatkový summit.
EÚ už zriadila pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať návrh prístupovej zmluvy pre Čiernu Horu, ktorá chce do EÚ vstúpiť v roku 2028.
Jej prezident Jakov Milatovič uviedol, že piatkový summit mu dodal „ešte väčšiu istotu“, že do EÚ vstúpia do roku 2028. „Tento cieľ je realistický a dosiahnuteľný. Má silnú podporu všetkých našich európskych partnerov,“ povedal.
Von der Leyenová v piatok označila rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu za „geostrategickú nevyhnutnosť“, pričom však od kandidátskych krajín naďalej očakáva, že prijmú protikorupčné reformy a posilnia svoje demokratické inštitúcie.
„Rýchlosť, s akou realizujú zložité reformy, je pôsobivá,“ povedala von der Leyenová novinárom na tlačovej konferencii. „Keby som mala tento summit zhrnúť dvoma slovami, boli by to odhodlanie a dôvera. Dôvera v to, že naša únia bude v nasledujúcich rokoch rásť,“ zhodnotila šéfka EK piatkový summit.
EÚ už zriadila pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať návrh prístupovej zmluvy pre Čiernu Horu, ktorá chce do EÚ vstúpiť v roku 2028.
Jej prezident Jakov Milatovič uviedol, že piatkový summit mu dodal „ešte väčšiu istotu“, že do EÚ vstúpia do roku 2028. „Tento cieľ je realistický a dosiahnuteľný. Má silnú podporu všetkých našich európskych partnerov,“ povedal.
Von der Leyenová v piatok označila rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu za „geostrategickú nevyhnutnosť“, pričom však od kandidátskych krajín naďalej očakáva, že prijmú protikorupčné reformy a posilnia svoje demokratické inštitúcie.