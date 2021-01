Leyenová: Dohoda s AstraZenecou záväzne sľubuje dodávky vakcín

Brusel 29. januára (TASR) - Zmluva Európskej únie so spoločnosťou AstraZeneca na dodávky vakcín proti ochoreniu COVID-19 obsahuje záväzné ustanovenia. Upozornila v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v očakávaní, že Európska agentúra pre lieky (EMA) v priebehu dňa schváli licenciu pre vakcínu od AstraZeneca pre európsky trh.



Komisia pri tejto príležitosti zverejnila zmluvu s AstraZeneca podpísanú 14. augusta 2020.



Von der Leyenovej vyhlásenie prichádza v čase keď Únia vyvíja tlak na výrobcu, aby splnil svoje zmluvné záväzky. EÚ zaplatila firme AstraZeneca 336 miliónov eur na financovanie výskumu a výroby novej očkovacej látky, za čo mala sľúbených 300 miliónom vakcín.



AstraZeneca však pred týždňom (22.1) naznačila, že v prvom štvrťroku zníži dodávky pre EÚ pre problémy s výrobou v belgickej továrni. Podľa šéfky eurokomisie by to znamenalo, že EÚ dostane na začiatok iba 31 miliónov dávok, teda o 60 percent menej, ako znela dohoda. "Existujú záväzné ustanovenia a naša zmluva je veľmi jasná," uviedla Von der Leyenová v piatkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. Spresnila, že dohoda obsahuje zmienku o konkrétnom množstve dodaných vakcín pre každý štvrťrok 2021.



Podľa tlačovej agentúry Reuters sú však jej slová v rozpore s vyhláseniami výkonného riaditeľa firmy AstraZeneca Pascala Soriota. Ten v utorok uviedol, že dohoda s EÚ je založená na doložke "maximálneho úsilia", čo znamená, že výrobca vyvinie najväčšie možné úsilie na pokrytie dodávok bez nejakého harmonogramu.



Von der Leyenová však upozornila, že doložka "maximálneho úsilia" je platná pokiaľ nie je jasné, či môže spoločnosť AstraZeneca vakcínu vyvinúť. Dodala, že neexistuje ustanovenie o "postupnosti objednávok" a že vlaňajšia dohoda spomína štyri výrobné strediská, z ktorých dve sa nachádzajú v Spojenom kráľovstve.



Podľa Reuters firma AstraZeneca navrhla Únii pre prvý štvrťrok 2021 ďalších osem miliónov dávok vakcíny, okrem 31 miliónov, ktoré dokáže doručiť. Pre EÚ je však táto ponuka nedostatočná, pretože nepokrýva predpokladané tempo očkovania, ktoré sa malo uskutočniť aj vďaka vakcínam od AstraZeneca.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)