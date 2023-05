Leyenová: EK navrhne legislatívu, ktorá pomôže zrýchliť výrobu munície

Praha 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predloží legislatívny návrh, ktorý by mal umožniť rýchlejšiu výrobu munície v EÚ. Uviedla to predsedníčka EK Ursula von der Leyenová po utorkovom stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ukrajina potrebuje muníciu okamžite," zdôraznila. EK na tento účel prispeje sumou 500 miliónov eur, členské štáty pridajú ďalších 500 miliónov.



Predsedníčka eurokomisie v tejto súvislosti pripomenula nedávnu návštevu Pavla na Ukrajine, ktorú čiastočne absolvoval so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Podľa Leyenovej jej Pavel tlmočil, že Ukrajina aktuálne najviac potrebuje práve muníciu.



Česku a jeho obyvateľom sa tiež poďakovala za pomoc a solidaritu s ukrajinskými utečencami, ktorá je podľa nej príkladná. Zdôraznila, že v Českej republike je najvyšší počet ukrajinských utečencov na počet obyvateľov.



Pavel ocenil konzistentnosť von der Leyenovej v jej názoroch, ktoré sa podľa neho nie vždy stretnú s pochopením, ale sú dôležité. Ocenil aj jej prístup k možnému budúcemu členstvu Ukrajiny v EÚ. "Sme pripravení ísť tomu naproti a pomáhať Ukrajine prekonať všetky prekážky," vyhlásil český prezident a dodal, že rozširovanie je aj v záujme samotnej EÚ.



Pred schôdzkou s Pavlom sa šéfka EK stretla s českým premiérom Petrom Fialom. Hovorili napríklad o českých energetických projektoch či národnom pláne obnovy, pomocou ktorého chce Česko zvýšiť svoju energetickú sebestačnosť, spresnil Fiala.



Pavel mal s Leyenovou pôvodne rokovať v rámci svojej trojdňovej návštevy Bruselu pred dvomi týždňami. Šéfka EK však naplánovanú schôdzku z rodinných dôvodov zrušila a ponúkla mu náhradný termín v Prahe.



Český prezident sa počas zahraničnej cesty v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom, šéfkou europarlamentu Robertou Metsolovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Išlo o jeho štvrtú zahraničnú cestu od inaugurácie, ktorá sa uskutočnila 9. marca.