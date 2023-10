Leyenová: EK pracuje na návrhu o využití ruských aktív pre Ukrajinu

Brusel 27. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) pripravuje návrh na to, ako príjmy z ruských aktív zmrazených v EÚ využiť v prospech Ukrajiny. Uviedla to v piatok predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. TASR informácie prevzala z agentúr APA a Reuters.



"Rusko musí na konci zaplatiť za obnovu Ukrajiny," uviedla von der Leyenová po summite EÚ v Bruseli. Príjmy z týchto aktív majú byť zhromaždené a potom prostredníctvom rozpočtu EÚ poskytnuté Ukrajine.



Celková hodnota zmrazených ruských aktív je podľa von der Leyenovej okolo 211 miliárd eur. EÚ ich zablokovala vlani v marci, mesiac po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.



Ministri financií členských krajín EÚ podľa von der Leyenovej na stretnutí Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky v októbri v Marrákeši dosiahli dobrý pokrok v oblasti niektorých zásad.



"Ďalší krok bude vlastný návrh," povedala. "Predstavíme návrh na nájdenie spôsobu, ako použiť výnosy z týchto aktív, ktoré v súčasnosti prinášajú úžitok len obmedzenému počtu finančných inštitúcií v EÚ," povedala. Nešpecifikovala však, kedy by mali návrh predstaviť.



Väčšina týchto aktív je uložená v Belgicku, dodáva Reuters. Hovorca belgického premiéra 11. októbra uviedol, že tieto aktíva mohli na daniach získať 2,3 miliardy eur, ktoré by sa použili na obnovu Ukrajiny.