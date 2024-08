Leyenová ešte nepozná nominantov na eurokomisárov z ôsmich krajín

Brusel 21. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová ešte stále nepozná mená kandidátov na eurokomisárov z ôsmich členských krajín EÚ. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Týždenník Politico v stredu pripomenul, že von der Leyenová sa práve vrátila do Bruselu z letnej dovolenky v Nemecku a ešte stále nemá jasnú zostavu kolégia komisárov, ktorému bude predsedať do roku 2029.



Zatiaľ sú známe mená nominantov z 19 členských krajín vrátane Slovenska. Termín na predloženie mien pre budúcu Európsku komisiu je koniec augusta, von der Leyenová však už teraz môže zvažovať, ktorému komisárovi aké portfólio pridelí, čo mierne znevýhodňuje krajiny, ktoré nepotvrdili svojho nominanta alebo sa nezhodujú na vhodných kandidátoch.



Všetkých 26 budúcich eurokomisárov bude musieť schváliť Európsky parlament (EP), čo znamená, že členské krajiny by nemali navrhovať kandidátov so škandálmi z minulosti, lebo počas vypočúvania v europarlamente im to môže priťažiť.



Ôsmimi krajinami, ktoré zatiaľ oficiálne nepotvrdili svojich nominantov, sú: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Litva, Luxembursko, Portugalsko, Rumunsko a Taliansko.



Litva v utorok navrhla na post eurokomisára expremiéra Andriusa Kubiliusa, ktorého ešte musí potvrdiť domáci parlament.



Belgicko má výber kandidáta sťažený rokovaniami o zostavení novej koaličnej vlády, z čoho môže ťažiť doterajší eurokomisár Didier Reynders.



Bulharsko stojí pred ďalšími predčasnými voľbami, čo vplýva aj na nominácie do eurokomisie. V podobnej situácii je aj Rumunsko, ktoré koncom roka čakajú parlamentné aj prezidentské voľby a vládnuci tandem strán – sociálni demokrati a liberáli – sa musí dohodnúť na viacerých funkciách. Ako o vhodnom kandidátovi do exekutívy EÚ sa však hovorí o socialistickom europoslancovi Victorovi Negrescuovi.



Taliansko, aspoň podľa správ európskych médií, má ako hlavného favorita pre Brusel ministra pre európske záležitosti Raffaela Fitta, ktorý má aj podporu premiérky Giorgie Meloniovej.



Dánsky zvažuje do Bruselu poslať ministra pre rozvojovú spoluprácu a globálnu klimatickú politiku Dana Jorgensena, nominantom Portugalska môže byť exminister pre regionálny rozvoj Miguel Poiares Maduro a Luxembursko váha medzi súčasným eurokomisárom Nicolasom Schmitom a europoslancom Christophom Hansenom.



Von der Leyenová má doteraz 18 známych nominácií, z nich šesť doterajší členov eurokomisie: Thierry Breton (Francúzsko), Wopke Hoekstra (Holandsko), Dubravka Šuicová (Chorvátsko), Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), Olivér Várhelyi (Maďarsko) a Maroš Šefčovič (Slovensko).



Ďalšími známymi nominantmi (podľa abecedného poradia krajín) sú: Kostas Kadis (Cyprus), Jozef Síkela (Česko), Kaja Kallasová (Estónsko), Henna Virkkunenová (Fínsko), Apostolos Tzitzikostas (Grécko), Michael McGrath (Írsko), Glenn Micallef (Malta), Piotr Serafin (Poľsko), Magnus Brunner (Rakúsko), Tomaž Vesel (Slovinsko), Teresa Riberová (Španielsko), Jessika Roswallová (Švédsko).



Všetky tieto známe aj potenciálne nominácie naznačujú, že so šiestimi ženami v 27-člennom kolektíve nebude mať von der Leyenová rodovo vyváženú eurokomisiu ako v rokoch 2019-24, keď v kolégiu bolo 13 žien a 14 mužov.