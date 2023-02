Leyenová: EÚ chce do 24. februára prijať 10. balík sankcií voči Rusku

Brusel/Kyjev 2. februára (TASR) — Európska únia plánuje uvaliť na Rusko ďalší balík sankcií, ktorý má byť prijatý do 24. februára, keď si svet pripomenie už rok trvajúcu vojenskú ofenzívu ruských ozbrojených síl na Ukrajine. Vo štvrtok to počas návštevy Kyjeva oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, informuje agentúra AFP.



"Spoločne s našimi partnermi v skupine G7 zavedieme dodatočný cenový strop na ruské ropné produkty a do 24. februára - presne rok od začiatku invázie – sa pousilujeme zaviesť desiaty balík sankcií," povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Rýchlosť prijímania sankčných opatrení Európskej únie voči Ruskej federácii sa podľa Zelenského mierne spomalila, analyzuje stanica Sky News. Ukrajinský líder preto apeloval na euroblok, aby v tejto veci prijal ráznejšie kroky.



Existujúce sankcie podľa slov šéfky euirokomisie "nahlodávajú" ruskú ekonomiku a "vracajú ju o jednu generáciu dozadu". Iba existujúci cenový strop ropy stojí Moskvu každý deň podľa odhadov okolo 160 miliónov eur, priblížila.



Von der Leyenová ocenila snahu Ukrajiny vykoreniť korupciu v krajine. "Teší ma, keď vidím, že vaše protikorupčné orgány sú v pohotovosti a pri odhaľovaní prípadov korupcie efektívne," uviedla. Vyzdvihla tiež, že Ukrajina reagovala rýchlo aj na politickej úrovni s cieľom zaistiť, aby "boj proti korupcii prinášal hmatateľné výsledky a naďalej sa zintenzívňoval".



Vo štvrtok sa predstavitelia EK v Kyjeve stretnú s ukrajinskou vládou. V piatok ich čaká summit EÚ – Ukrajina, v rámci ktorého sa von der Leyenová aj šéf Európskej rady Charles Michel stretnú s ukrajinským prezidentom Zelenským.



Na summite budú podľa televízie Sky News diskutovať o množstve tém, ako sú poskytnutie ďalších zbraní a finančnej pomoci Ukrajine, zlepšenie prístupu ukrajinských produktov na trh EÚ, pomoc Kyjevu s opravou energetickej infraštruktúry či uvalenie nových sankcií na Rusko.