Von der Leyenová: EÚ môže diskutovať o uvoľnení patentov na vakcíny

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus počas tlačovej konferencie v sídle WHO v Ženeve. Foto: TASR/AP

Brusel 6. mája (TASR) - Brusel je pripravený diskutovať o návrhu na pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19, ktorý v stredu podporili aj Spojené štáty. Vo štvrtok to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.Zároveň však podľa agentúry AFP zdôraznila, že prioritou Európy bude zvýšenie globálnych dodávok a nepriamo kritizovala Spojené štáty a Britániu za obmedzenie vývozu vakcín.uviedla von der Leyenová na on-line konferencii.Z toho dôvodu sú podľa nej v BruseliSplnomocnenkyňa americkej vlády pre obchodné záležitosti Katherine Taiová v stredu uviedla, že Washington podporuje návrh na celosvetové pozastavenie platnosti patentov farmaceutických firiem na vakcíny. Tento krok privítal aj generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.Ešte vlani v októbri návrh na pozastavenie spomínaných patentov na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) spoločne predložili India a Juhoafrická republika. Ak by bol ich návrh schválený, potom by vakcíny mohla vyrábať každá technologicky schopná firma, čím by sa očkovanie stalo rýchlejšie dostupným aj chudobnejším krajinám.V apríli vyzvalo prezidenta USA Joea Bidena viac ako 60 bývalých hláv štátov a vlád, vrátane niekdajších lídrov Británie a Francúzska, a vyše 100 nositeľov Nobelovej ceny, aby tento návrh podporil.