Leyenová: EÚ neohrozí pre dohodu s Britániou svoje základné hodnoty

Brusel 17. júna (TASR) - Európska únia (EÚ) urobí všetko pre to, aby uzavrela dohodu o budúcich vzťahoch s Britániou do konca roka. Aby ju dosiahla, ale nespochybní svoje základné hodnoty, uviedla šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Britský premiér Boris Johnson potvrdil, že Londýn nebude žiadať o predĺženie prechodného obdobia na vyjednanie obchodnej dohody po brexite, povedala Leyenová v Európskom parlamente (EP). "Sme pripravení, že budeme kreatívni, aby sme našli spoločnú pôdu," uviedla Leyenová. "Malo by byť spoločným záujmom Európskej únie a Veľkej Británie, aby nikdy neskĺzli dozadu a vždy spoločne napredovali k najvyšším štandardom."



Británia formálne opustila EÚ 31. januára, keď sa začalo prechodné obdobie, ktoré má trvať do konca tohto roka. Počas neho by sa obe strany mali dohodnúť na budúcich obchodných vzťahoch. Premiér Boris Johnson prisľúbil, že ho nebude predlžovať, a to aj napriek tomu, že rokovania nepokročili.



EÚ tvrdí, že Británia si nemôže zachovať ekonomické a obchodné výhody, ktoré mala ako člen Únie. Londýn zasa obviňuje Brusel, že je pri rokovaniach málo flexibilný.



Podľa Leyenovej obchodná dohoda nie je možná bez garancií férovej konkurencie, dohody týkajúcej sa rybárstva a mechanizmu riešenia sporov.



"Nikto teraz nedokáže povedať, kam sa rokovania posunú do konca roka," povedala Leyenová. Dodala, že časovo sú rokovania v polovici, ale rozhodne obe strany ešte neprešli pol cesty k dosiahnutiu dohody, pričom na rokovania zostáva už len 5 mesiacov. "Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme dosiahli dohodu."