Leyenová: EÚ poskytne Ukrajine novú pôžičku do výšky 35 miliárd

Kyjev 20. septembra (TASR) - EÚ poskytne Ukrajine novú pôžičku až do výšky 35 miliárd eur. Oznámila to v piatok v Kyjeve predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a DPA.



"Neustále ruské útoky znamenajú, že Ukrajina potrebuje nepretržitú podporu EÚ," napísala na margo pôžičky v príspevku na sociálnej sieti X. "Ide o ďalší významný príspevok EÚ k obnove Ukrajiny," dodala predsedníčka EK v tejto súvislosti.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s ňou oznámil, že Ukrajina plánuje pôžičku využiť na investície do svojej protivzdušnej obrany, energetiky a tiež na nákup zbraní. Pôžička je podľa Reuters súčasťou rozsiahlejšieho plánu, ktorým chcú krajiny G7 získavať finančné prostriedky z výnosov zo zmrazených ruských aktív.



Rusko vyradilo na Ukrajine energetickú infraštruktúru s výkonom deväť gigawattow (GW), čo podľa skoršieho vyjadrenia von der Leyenovej predstavuje "energetický ekvivalent troch pobaltských štátov". Zámerom EÚ je podľa nej obnoviť na Ukrajine výkon v hodnote 2,5 GW a zároveň zvýšiť vývoz elektriny na Ukrajinu na celkovo dva gigawatty.



Skupina krajín G7 zmrazila krátko po ruskej invázii na Ukrajinu z februára 2022 ruské finančné aktíva v hodnote približne 268 miliárd eur. Krajiny G7 prisľúbili, že tieto prostriedky použijú na pomoc Ukrajine, no následne dlhé mesiace diskutovali o tom, ako presne by takýto mechanizmus mohol fungovať.



Členské krajiny EÚ sa v máji dohodli, že 90 percent výnosov z týchto aktív má ísť na vojenskú pomoc Ukrajine a zvyšných desať percent na podporu Kyjeva inými spôsobmi.