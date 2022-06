Leyenová: EÚ sa budúci týždeň vyjadrí k prístupovým ambíciám Ukrajiny

Kyjev 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) zverejní na budúci týždeň svoje stanovisko k tomu, či by mal byť Ukrajine udelený štatút kandidátskej krajiny EÚ. Po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve to v sobotu uviedla šéfka EK Ursula von der Leyenová, informovala agentúra AFP.



Podľa jej slov aj rokovania so Zelenským prispeli k tomu, že "budeme schopní už do konca budúceho týždňa ukončiť naše zhodnotenie" toho, či by mal byť Ukrajine udelený štatút kandidátskej krajiny, ktorý by jej umožnil začať rokovania o vstupe do EÚ.



Ukrajina požiada o členstvo v Únii v marci krátko po tom, čo ju Rusko 24. februára vojensky napadlo. EÚ odvtedy ukrajinskú žiadosť skúmala a vyhodnocovala a doposiaľ nebolo jasné, kedy zverejní svoje stanovisko k udeleniu kandidátskeho štatútu Kyjevu.



Sobotňajšie vyjadrenie von der Leyenovej je podľa AFP prvým, v ktorom sa uvádza termín tohto vyjadrenia. Očakáva sa, že by mohlo byť zverejnené budúci piatok (17.6.). Zatiaľ nie je jasné, aké toto stanovisko bude.



Podľa AFP sa očakáva, že EÚ udelenie kandidátskeho štatútu Ukrajine odporučí, avšak zároveň stanoví Kyjevu prísne podmienky. Viacero krajín EÚ - vrátane Dánska, Švédska a Holandska - však nie je takémuto kroku naklonené, zatiaľ čo Nemecko svoju pozíciu ešte neozrejmilo.



"Pozitívna odpoveď Európskej únie na ukrajinskú žiadosť o členstvo v EÚ by bola zároveň aj pozitívnou odpoveďou na otázku, či má európsky projekt budúcnosť," vyhlásil Zelenskyj počas sobotňajšej návštevy šéfky EK v Kyjeve, ktorá nebola vopred ohlásená.



Ak EÚ prístupové ambície Ukrajiny podporí, bol by to podľa Zelenského historický okamžik, ktorý by znamenal symbolické vyjadrenie európskej jednoty, píše agentúra DPA.



Zelenskyj lobuje za to, aby bola Ukrajina prijatá do EÚ v zrýchlenom režime a od Bruselu požadoval, aby sa k udeleniu štatútu kandidátskej krajiny vyjadril ešte do konca júna. Predstavitelia EÚ a lídri členských krajín ale varovali, že proces prijatia Kyjeva EÚ môže trvať aj celé roky alebo desaťročia.



Von der Leyenová sa v Kyjeve vyjadrovala opatrne a Zelenskému nič neprisľúbila. Naopak zdôraznila, že Ukrajinu čaká ešte mnoho práce v oblasti posilňovania právneho štátu, zavádzania reforiem, boja proti korupcii, modernizácie štátnej správy a vytvárania podmienok pre zahraničných investorov.