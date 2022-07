Leyenová:Musíme sa pripraviť na úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska

Brusel/Štrasburg 6. júla (TASR) - Európska únia sa musí pripraviť na ďalšie prerušenia dodávok plynu z Ruska, ba dokonca aj na jeho úplné odpojenie. V prejave pred poslancami Európskeho parlamentu to v stredu vyhlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, informuje spravodajca TASR.



"Čiastočným alebo úplným znížením dodávok plynu je v súčasnosti priamo ovplyvnených 12 členských štátov. Je to zrejmé: (ruský prezident Vladimir) Putin naďalej používa energetiku ako zbraň," uviedla von der Leyenová. Dodala, že eurokomisia pracuje na európskom núdzovom pláne, ktorý predstaví do polovice júla. Podľa nej je pri tom potrebná koordinácia krokov na európskej úrovni. "Musíme chrániť jednotný trh, ako aj dodávateľské reťazce tohto odvetvia," povedala.



V súvislosti s rastom cien v Európe, vrátane potravín a energií, povedala von der Leyenová, že EÚ musí zvážiť, ako vytvoriť rast aj v takomto výrazne zmenenom politickom a ekonomickom prostredí.



Zdôraznila, že nielen pred začínajúcim českým predsedníctvom v Rade EÚ, ale pred celou Úniou stojí náročná úloha obnovy Ukrajiny po skončení vojny. Spresnila, že spolu s jej rodným Nemeckom, ktoré teraz predsedá skupine G7, po skončení leta zvolá konferenciu na vysokej úrovni zameranú na obnovu Ukrajiny.



Von der Leyenová ocenila, že europoslanci boli prví, kto požadoval európsku perspektívu pre Ukrajinu, čo tiež viedlo k "historickému rozhodnutiu" udeliť Ukrajine štatút kandidátskej krajiny.



S odkazom na jednu z priorít českého predsedníctva – Repower (dodať novú energiu) – šéfka eurokomisie uviedla, že EÚ bude silnejšia, ak bude spoločne presadzovať ambiciózny program európskej zelenej dohody, lebo "klimatické zmeny nebudú čakať na koniec Putinovej vojny".



Od českého predsedníctva očakáva, že posunie dopredu rokovania o legislatívnom balíku Fit for 55. Ocenila zároveň, že Česi podporujú balík REPowerEU – plán v hodnote 300 miliárd eur, ktorého cieľom je odstrihnúť sa od závislosti od ruských fosílnych palív, a to aj urýchlením prechodu na obnoviteľnú energiu.