Leyenová: EÚ zmobilizuje 10 miliárd eur pre investičné projekty

Brusel 14. decembra (TASR) - Európska únia a jej členské štáty v stredu oznámili mobilizáciu 10 miliárd eur na urýchlenie investícií do infraštruktúry v krajinách Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN). Stalo sa tak v rámci samitu EÚ - ASEAN v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Mobilizáciu multimiliardovej investičnej pomoci ako súčasti iniciativy "Global Gateway" oznámila na samite predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Podľa jej vyhlásenia sa tento balík zameria na zelenú transformáciu a udržateľnú konektivitu v juhovýchodnej Ázii.



Investície sa zamerajú na oblasť energetiky, dopravy, digitalizácie, vzdelávania a budú podporovať obchod a udržateľné hodnotové reťazce. Podporia tiež prechod krajín juhovýchodnej Ázie na zelené hospodárstvo, lepší prístup k základným službám a ekonomickým príležitostiam a pracovným miestam.



"Dnes oslavujeme 45 rokov spolupráce medzi dvoma regiónmi, ktoré veria v multilateralizmus a svetový poriadok založený na pravidlách. Global Gateway ešte viac prehĺbi naše strategické partnerstvo. Iniciatíva za udržateľnú konektivitu posilní hospodárstvo krajín ASEAN, vytvorí pracovné miesta a bude katalyzátorom v našom boji proti klimatickým zmenám," opísala situáciu šéfka eurokomisie.



Balík vo výške 10 miliárd eur pozostáva z grantov z rozpočtu EÚ a pôžičiek za výhodných podmienok na investičné projekty, ktoré budú čerpané z rozpočtu EÚ a verejných financií členských štátov.



Iniciatíva za udržateľnú konektivitu má urýchliť investície do infraštruktúry v juhovýchodnej Ázii, podporovať bude prepojenia elektrických sietí ASEAN s cieľom zlepšiť prístup k obnoviteľnej energii, investovať do digitalizácie vrátane pripojenia cez podmorské káble a podporovať environmentálne, ekonomicky a sociálne udržateľné hodnotové reťazce.



Iniciatíva "Green Team Europe", ktorá sa začala s regiónom ASEAN v novembri 2021, posilní partnerstvo EÚ s týmto regiónom prijímaním opatrení v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a biodiverzity, prechodu na čistú energiu, odolnosti voči katastrofám, prevencie nezákonnej ťažby dreva, obchodovania s voľne žijúcimi zvieratami a znečistenia ovzdušia.



Iniciatíva "Global Gateway" je ponuka EÚ svojim partnerom pre inteligentné, čisté a bezpečné infraštruktúry a prepojenia. Podporuje udržateľné investície do digitálnych, dopravných, energetických a klimatických sektorov a do systémov zdravotníctva, vzdelávania a výskumu.