Leyenová: Európa bude zvyšovať tlak na Putina, kým neuzavrie mier

Brusel 16. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok prisľúbila, že Európa „bude zvyšovať tlak“ na ruského prezidenta Vladimira Putina, až kým nepristúpi na mier. Rusko a Ukrajina sa medzitým pripravujú na prvé priame rokovania od roku 2022. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Budeme zvyšovať tlak,“ povedala von der Leyenová novinárom na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v albánskej Tirane. Uviedla, že v súčasnosti sa už pracuje na novom balíku protiruských sankcií. „Chceme mier a musíme zvyšovať tlak na prezidenta Putina, až kým naň nebude pripravený,“ upresnila.



„Jasne vidíme, že Rusko nechce mier a všetci ostatní chcú,“ povedala v albánskej Tirane vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. „Politická izolácia je dôležitá na vyvíjanie tlaku na Rusko, v tomto smere musíme byť všetci jednotní,“ zdôraznila.



Generálny tajomník NATO Mark Rutte odkázal Putinovi, že urobil „veľkú chybu“.



„On vie veľmi dobre, že loptička je na jeho strane, že je v problémoch, že urobil veľkú chybu, keď poslal túto delegáciu na nížšej úrovni,“ povedal Rutte v Tirane. „Mal by mať seriózny záujem o mier. Preto si myslím, že je všetok tlak na Putinovi“, skonštatoval. Podľa jeho slov je „veľmi dobré“, že Ukrajinci prišli k rokovaciemu stolu. „Poslali delegáciu, ktorá je naozaj ochotná rokovať o prímerí,“ doplnil Rutte.



Rokovania medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou v tureckom Istanbule by sa mali začať v piatok. Pôvodný termín vo štvrtok popoludní sa presunul na piatok a mali by sa na nich zúčastniť aj predstavitelia Turecka. Priame rozhovory navrhol ruský prezident Vladimir Putin ešte v nedeľu.



Ukrajinskú delegáciu vedie minister obrany Rustem Umerov a ruskú Putinov poradca Vladimir Medinskij.