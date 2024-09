Leyenová má okrem belgickej všetky nominácie do Európskej komisie

Brusel 2. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá dala členským krajinám EÚ termín do 30. augusta na nominácie eurokomisárov a eurokomisárok, v pondelok ešte stále čakala na meno kandidáta z Belgicka. Informuje o tom spravodajca TASR.



V Belgicku sa ani cez uplynulý víkend nepodarilo dosiahnuť dohodu o novej federálnej vláde, pričom post eurokomisára má prisľúbené liberálne frankofónne Reformné hnutie (MR). To zvažuje medzi doterajším eurokomisárom Didierom Reyndersom a šéfkou diplomacie Hadjou Lahbibovou. Podľa týždenníka Politico bývalá premiérka a súčasná europoslankyňa Sophie Wilmesová o tento post nemá záujem.



V budúcej EK bude okrem Von der Leyenovej šesť doterajších členov eurokomisie: Thierry Breton (Francúzsko), Wopke Hoekstra (Holandsko), Dubravka Šuicová (Chorvátsko), Valdis Dombrovskis (Lotyšsko), Olivér Várhelyi (Maďarsko) a Maroš Šefčovič (Slovensko).



Ďalšími nominantmi (podľa abecedného poradia krajín) sú: Jekaterina Zaharievová alebo Julian Popov (Bulharsko), Kostas Kadis (Cyprus), Jozef Síkela (Česko), Dan Jorgensen (Dánsko), Kaja Kallasová (Estónsko), Henna Virkkunenová (Fínsko), Apostolos Tzitzikostas (Grécko), Michael McGrath (Írsko), Andrius Kubilius (Litva), Christophe Hansen (Luxembursko), Glenn Micallef (Malta), Piotr Serafin (Poľsko), Maria Luis Albuquerqová (Portugalsko), Magnus Brunner (Rakúsko), Victor Negrescu (Rumunsko), Tomaž Vesel (Slovinsko), Teresa Riberová (Španielsko), Jessika Roswallová (Švédsko) a Raffaele Fitto (Taliansko).



Šéfka eurokomisia vyzvala Maltu, aby prehodnotila svoju nomináciu a navrhla poslať do Bruselu ženskú kandidátku. Ak to Malta urobí a Von der Leyenová sa z bulharského tandemu rozhodne pre ženu, v novej eurokomisii bude deväť žien a 18 mužov. Podobný stav bol v eurokomisii počas mandátu Jeana-Clauda Junckera (2014-19). V rokoch 2019-24 bola EK rodovo vyvážená s 13 ženami a 14 mužmi.



Politico upozornil, že podľa predložených mien viac ako polovica eurokomisárov (14), pôjde o nominantov Európskej ľudovej strany (EPP), kde patrí aj Von der Leyenová. Šesť by malo byť z tábora sociálnych demokratov, piatich nominovali liberálne vlády, taliansky komisár bude zastupovať Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) a maďarský novú krajne pravicovú politickú frakciu Patrioti pre Európu (PfE).



Všetkých 26 budúcich eurokomisárov bude musieť schváliť Európsky parlament (EP), k čomu by malo dôjsť koncom septembra a začiatkom októbra.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)