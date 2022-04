Leyenová, Michel a Borrell: Sankcie voči Rusku budú aj o rope a plyne

Predseda Európskej rady Charles Michel sa prihovára počas debaty k záverom zasadnutia Európskej rady z 24. a 25. marca 2022, vrátane vývoja vojny na Ukrajine a sa Foto: TASR/AP

Šéf zahraničnej politiky Európskej únie Josep Borrell sa prihovára počas debaty k záverom zasadnutia Európskej rady z 24. a 25. marca 2022, vrátane vývoja vojny na Ukrajine a sankcií Európskej únie proti Rusku v Štrasburgu v stredu 6. apríla 2022. Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 6. apríla (TASR) - Nové sankcie, ktoré bude Európska únia prijímať voči Rusku pre inváziu na Ukrajine, sa budútýkať aj ruskej ropy a zemného plynu. Počas stredajšej rozpravy s poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu to uviedli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.Michel, ktorý v pléne EP odsúdilv Buči a ďalších ukrajinských mestách, upozornil, že Európska únia bude musieťuvaliť sankcie aj na ruskú ropu a plyn.skonštatoval Michel. A zdôraznil, že na Ukrajine neprebieha žiadna, ale dochádza tam k vojnovým zločinom, o ktorých EÚ zhromažďuje dôkazy, aby zodpovedné osoby boli postavené pred súd.Von der Leyenová europoslancom pripomenula, že okrem piateho balíka sankcií voči Rusku navrhnutého v utorok, ktorý sa týka zákazu dovozu ruského uhlia, prerušenia kontaktov s veľkými bankami či uzavretia európskych prístavov pre ruské lode, pripravuje EÚ aj ďalšie sankcie, a tie budú s najväčšou pravdepodobnosťou zahŕňať aj opatrenia proti dovozu ruskej ropy.uviedla počas prejavu v europarlamente. Podľa jej slov už viac ako 40 štátov sveta prijalo sankcie voči Rusku, pričom Únia očakáva, že iné krajiny tieto sankcie nebudú obchádzať.povedala von der Leyenová.Zdôraznila tiež potrebu diverzifikácie zdrojov energie. Pripomenula, že Spojené štáty dodávajú EÚ najmenej 15 miliónov kubických metrov skvapalneného plynu, aby nahradili výpadky plynu z Ruska, avšak cieľom Únie je získať z iných zdrojov najmenej 50 miliónov kubických metrov ročne, aby bolo možné nahradiť tretinu plynu pochádzajúceho z Ruska.Šéf diplomacie EÚ vo svojom prejave zdôraznil, že dôležité je nielen ukončiť vojnu na Ukrajine, ale aj to, ako sa tento konflikt podarí ukončiť.uviedol Borrell a získal si dlhý potlesk zo strany europoslancov.Borrell dodal, že Európania by možno mali menej hovoriť Ukrajincom, akí sú hrdinovia, a radšej im poskytovať viac zbraní na obranu.povedal šéf európskej diplomacie s odkazom na dodávky energií z Ruska.Upozornil, že energetická sebestačnosť EÚ spočíva v rozvoji zdrojov obnoviteľnej energie. Zároveň pripomenul, že Európania si zvykli žiť "pod ochranou" USA s vedomím, že členstvo v NATO vyrieši všetky ich bezpečnostné problémy.opísal situáciu.