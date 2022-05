Leyenová na darcovskej konferencii prisľúbila 200 mil. eur Ukrajine

Na snímke európski lídri počas medzinárodnej darcovskej konferencii pre Ukrajinu 5. mája 2022 vo Varšave. Foto: TASR/AP

Brusel 5. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v štvrtok oznámila nový balík pomoci vo výške 200 miliónov eur na podporu vysídlených ľudí na Ukrajine v rámci medzinárodnej darcovskej konferencie pre Ukrajinu, ktorú organizujú spoločne Poľsko a Švédsko. Informuje spravodajca TASR.Predsedníčka EK pripomenula, že počas už desať týždňov trvajúcejEurópska únia pevne stojí pri Ukrajine a potvrdila to aj príspevkom na darcovskej konferencii. Poznamenala, že v apríli sa eurokomisii spolu s Kanadou podarilo získať 9,1 miliardy eur pre utečencov z Ukrajiny.odkázala.Šéfka exekutívy EÚ upozornila, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bolo vnútorne vysídlených takmer osem miliónov ľudí, z ktorých dve tretiny sú deti. Viac ako 5,3 milióna ľudí ušlo do susedných krajín a štátov EÚ. Dodala, že Európania mobilizujú svoje ekonomické sily sériou sankcií, ktorých cieľom je odčerpať zdroje, ktoré by Rusko použilo na financovanie vojny.opísala situáciu von der Leyenová.Šéfka eurokomisie v stredu na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu navrhla vytvoriť ambiciózny ozdravný balík pre povojnovú Ukrajinu, ktorý by mal podobu masívnych investícií potrebných na rekonštrukciu zničených miest, realizáciu reforiem a zatraktívnenie Ukrajiny pre zahraničné investície.