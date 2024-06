Leyenová na konferencii v Káhire potvrdila investície EÚ v Egypte

Káhira 29. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v sobotu vystúpila v egyptskej Káhire na konferencii, na ktorej Európska únia podpísala s Egyptom dohodu o investíciách vo výške jednej miliardy eur. TASR informuje podľa agentúr DPA a Reuters.



Dohodu podpísali výkonný podpredseda Európskej komisie pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis a egyptská ministerka pre medzinárodnú spoluprácu Rania al-Mašátová. Ide o súčasť strategického partnerstva medzi EÚ a Egyptom.



Von der Leyenová už v marci oznámila pomoc celkovej výške 7,4 milióna eur, ktorá má byť Egyptu poskytnutá do konca roka 2027. Peniaze budú investované do čistej energie, výroby, potravinovej bezpečnosti.



Von der Leyenová na sobotňajšej konferencii uviedla, že tieto peniaze budú použité aj na podporu reforiem v Egypte. "Tieto reformy podporia silnejšie obchodné prostredie, pritiahnu viac investícií a vytvoria viac dobrých pracovných pozícií," povedala.



Predsedníčka na sociálnej sieti X uviedla, že európske firmy na tejto konferencii so svojimi egyptskými partnermi podpíšu dohody v hodnote viac než 40 miliárd eur. Označila to za partnerstvo obojstranného víťazstva pre obe strany. "Vytvárame rámec dôvery a istoty," napísala a dodala, že obchodný sektor potrebuje presne takéto posolstvo.



Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vo svojom prejave povedal, že táto konferencia je prvý krok pri posúvaní vzťahov na vyššiu úroveň. Potvrdzuje odhodlanie Egypta zrealizovať tieto reformy a investície.