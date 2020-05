Leyenová: Niet pochýb o tom, že západný Balkán patrí do Európskej únie

Brusel 7. mája (TASR) - Vedúci predstavitelia členských krajín Európskej únie na stredajšom videosummite EÚ - západný Balkán opätovne potvrdili svoju jednoznačnú podporu európskej perspektíve krajín tohto regiónu. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, ktorá sa do rokovaní lídrov z oboch táborov zapojila.



Šéfka eurokomisie v správe pre médiá skonštatovala, že toto stretnutie, hoci virtuálne, prostredníctvom videoprenosu, bolo príležitosťou na preukázanie solidarity EÚ s regiónom západného Balkánu aj počas súčasnej pandémie koronavírusu.



"Západný Balkán patrí do EÚ. O tom pre nás niet pochýb. Preto som pevne presvedčená, že Európska únia má osobitnú zodpovednosť za pomoc svojim partnerom v regióne," vysvetlila von der Leyenová. Pripomenula, že Únia zaobchádzala počas pandémie s krajinami západného Balkánu ako s privilegovanými partnermi a zmobilizovala jedinečný finančný balík vo výške 3,3 miliardy eur, ktorý má poskytnúť okamžitú pomoc pre sektory zdravotníctva a aj zmierniť následky pandémie na ekonomiky krajín tohto regiónu.



Dodala, že eurokomisia v priebehu tohto roka predstaví hospodársky a investičný plán na podporu dlhodobého oživenia regiónu západného Balkánu.



Von der Leyenová ocenila, že v záverečnej tzv. záhrebskej deklarácii lídri EÚ opätovne potvrdili ochotu zintenzívniť svoju angažovanosť na všetkých úrovniach s cieľom podporiť politickú, hospodársku a sociálnu transformáciu tohto regiónu. Podľa jej slov však táto pomoc bude aj naďalej spojená s hmatateľným pokrokom v oblasti právneho štátu a sociálno-ekonomických reforiem.



"Len pred niekoľkými dňami sme oslávili najväčšie rozšírenie Európskej únie, k čomu došlo pred 16 rokmi. Politika rozširovania je jednou z najúspešnejších politík Únie. Rozširuje mier, bezpečnosť a prosperitu na celom kontinente. Som si istá, že táto politika bude aj naďalej prínosom pre západný Balkán, ako aj pre Európsku úniu," uviedla von der Leyenová počas svojho vystúpenia na videosummite.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)