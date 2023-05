Leyenová: Pandémia koronavírusu už nie je hrozbou, EÚ navždy zmenila

Brusel 5. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala v piatok večer oznámenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), že ochorenie COVID-19 už nepredstavuje globálnu zdravotnú núdzovú situáciu. O jej oficiálnom vyhlásení informuje spravodajca TASR.



Von der Leyenová v stanovisku uviedla, že po viac ako troch rokoch už ochorenie COVID-19 nie je globálnou zdravotnou núdzou.



"To je dobrá správa. Pandémia si vyžiadala krutú daň na ľudských životoch, na našej spoločnosti a ekonomike. Úspešne sme ju však prekonali vďaka rozhodným krokom na globálnej úrovni, úrovni EÚ a jej členských štátov a vďaka odolnosti a solidarite našich občanov," uviedla šéfka eurokomisie.



Pandémia podľa jej slov Európanov naučila, že sila EÚ spočíva v jej jednote, a to aj vtedy, keď čelí veľkým zdravotným krízam. Skonštatovala, že európska solidarita pri spoločnom využívaní zdravotníckeho materiálu, liečbe pacientov alebo pomoci pri repatriácii občanov a rekonštrukcii hospodárstiev pomohla spoločne ochrániť občanov a prekonať najťažšie fázy pandémie.



"Táto pandémia zmenila tvár EÚ, ktorá sa stala skutočnou Európskou úniou zdravia. Teraz sme oveľa lepšie pripravení čeliť budúcim zdravotným krízam s novými nástrojmi na rýchlu reakciu na vznikajúce zdravotné krízy. Posilnili sme náš rámec zdravotnej bezpečnosti a mechanizmy pripravenosti na krízy," opísala situáciu.



Ocenila, že vznikol Úrad pre mimoriadne situácie a reakcie v oblasti zdravia (HERA), ktorý pomáha občanom EÚ, aby boli lepšie pripravení na budúce zdravotné krízy, a aj skutočnosť, že Európsku agentúra pre lieky (EMA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) majú silnejšie mandáty konať vo svojom odbore.



"Napriek tomu je ostražitosť dôležitá. Hoci pandémia pominula, je jasné, že COVID-19 zostáva globálnou zdravotnou hrozbou a že v dohľadnej budúcnosti bude stále súčasťou nášho života," upozornila von der Leyenová. Preto je podľa nej potrebné, aby EÚ spolu so svojimi členskými štátmi, ECDC, EMA a HERA pokračovali v monitorovaní a dohľade nad týmto ochorením, zabezpečili očkovanie zraniteľných osôb a zaistili pripravenosť na budúce zdravotné krízy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)