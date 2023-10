Leyenová po návšteve kibucu Kfar Aza vyjadrila pocity hrôzy

Brusel 13. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navštívila kibuc Kfar Aza, na ktorý minulú sobotu zaútočili teroristi z hnutia Hamas. V piatok poobede na spoločnej tlačovej besede s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom opísala pocity hrôzy a zdesenia, informuje spravodajca TASR.



To, čo tam videla a počula, jej "trhá srdce" - krv ľudí zabitých v spánku, príbehy nevinných ľudí upálených zaživa alebo zabitých v domovoch, povedala.



"Rodičia skrývali novonarodené deti pred konfrontáciou s teroristami. Deti a starších ľudí vytrhli z okruhu ich rodín a odviedli ako rukojemníkov, dokonca aj tých, ktorí prežili holokaust. Barbarskí teroristi z Hamasu zavraždili viac ako 1300 ľudských bytostí. ... Toto je terorizmus. Toto je vojnový akt. Nič nemôže ospravedlniť to, čo urobil Hamas," uviedla von der Leyenová.



Cieľom útočníkov je podľa jej slov vykoreniť židovský život z Izraela a sobotňajšie útoky označila za "najohavnejší útok proti Židom od holokaustu".



"Mysleli sme si, že sa to už nikdy nemôže stať, no stalo sa. Tvárou v tvár tejto nevýslovnej tragédii existuje len jedna možná odpoveď: Európa stojí pri Izraeli. A Izrael má právo brániť sa, má povinnosť brániť svoj ľud," dodala.



Zodpovednosť za to, čo sa deje v Izraeli pripísala iba Hamasu, pričom jeho činy nemajú nič spoločné s legitímnou snahou palestínskeho ľudu a prinášajú mu len ďalšie utrpenie.



"V posledných dňoch som bola v kontakte s jordánskym kráľom Abdalláhom a egyptským prezidentom El-Sísim. Európa bude pokračovať v úsilí o mierový Blízky východ. Vieme, že činy Hamasu môžu ovplyvniť historické zblíženie medzi Izraelom a jeho arabskými susedmi. A mali by sme veľmi pozorne sledovať tých, ktorí majú prospech z pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe, ako sú Irán a Rusko. Teraz je čas na ešte užšiu spoluprácu s Izraelom a krajinami v regióne v záujme stability a boja proti terorizmu," opísala situáciu.



Spolu s Von der Leyenovou do Izraelu pricestovala aj šéfka Európskeho parlamentu Robeta Metsolová. V piatok poobede navštívila kibuc Re'im. Hudobný festival neďaleko tohto kibucu tiež napadli teroristi z Hamasu.