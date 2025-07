Leyenová: Európa musí Ukrajine poskytnúť ďalšiu vojenskú pomoc

Aarhus 3. júla (TASR) - Európske krajiny musia Ukrajine poskytnúť ďalšiu vojenskú pomoc, uviedla vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Vyjadrila sa deň po tom, čo Spojené štáty oznámili, že Ukrajine obmedzujú dodávky striel protivzdušnej obrany a ďalšej munície pre obavy o nedostatok vlastných zásob. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



„Je to jasný signál, aby sme zintenzívnili našu vlastnú podporu a zvýšili európske obranné kapacity, a to nielen na úrovni EÚ, ale aj na kontinentálnej úrovni,“ vyhlásila von der Leyenová na návšteve Dánska pri príležitosti oficiálnej ceremónie prevzatia predsedníctva v Rade EÚ touto severskou krajinou.



Hovorkyňa Bieleho domu Anna Kellyová vo vyhlásení zverejnenom v noci na stredu uviedla, že rozhodnutie o pozastavení dodávok „bolo urobené s cieľom uprednostniť záujmy Ameriky po tom, ako ministerstvo obrany preskúmalo vojenskú podporu a pomoc krajiny pre iné krajiny po celom svete“.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa podľa zdrojov denníka Financial Times chystá v piatok o tomto rozhodnutí telefonovať so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.