Leyenová poslala Česku list, okrem Síkelu žiada aj ženskú kandidátku

Praha 25. júla (TASR) - Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová poslala vo štvrtok českej vláde list, v ktorom opäť vyzvala, aby štáty na eurokomisárov nominovali muža aj ženu. Na sociálnej sieti X to potvrdil český úrad vlády. Česko včera napriek jej výzve, ktorú krajinám adresovala ihneď po svojom zvolení, nominovalo len mužského kandidáta, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Úrad vlády dnes dostal list od Ursuly von der Leyenovej. Obsahuje poďakovanie za zvolenie do ďalšieho funkčného obdobia na čele Komisie s tým, že sa Únia musí zamerať okrem iného na prosperitu a väčšiu bezpečnosť. List obsahuje aj želanie na predloženie dvoch mien kandidátov na eurokomisára za každú krajinu do 30. augusta," potvrdil úrad.



Kabinet Petra Fialu podľa vyjadrenia úradu vlády v stredu rozhodol v súlade s platnými zmluvami o nominácii ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu, o čom von der Leyenovú podľa svojich slov obratom informoval. "K dnešnému dňu sa vyjadrilo 11 z 27 krajín, vo všetkých prípadoch bol nominovaný len jeden kandidát," podotkol úrad vlády, čím reagoval na otázky médií, prečo Česko neakceptovalo žiadosť šéfky komisie a nominovalo len muža.



Česká vláda pritom mala na stole aj meno ženskej kandidátky, ktorou bola ekonómka a nová europoslankyňa Danuše Nerudová. Hnutie STAN ju vláde navrhlo spolu so Síkelom a žiadalo, aby ČR nominovala oboch. Medzi stranami však nepanovala zhoda a po niekoľkohodinovom rokovaní nakoniec rozhodli vyslať do Bruselu len Síkelu.



Predsedníčka EK po svojom opätovnom zvolení v Európskom parlamente vyhlásila, že si želá, aby ďalšia Komisia pod jej vedením bola znovu rodovo vyvážená. Podľa nej sa to však netýka už úradujúcich členov Komisie, ktorých národné vlády opätovne potvrdili do tejto pozície. Slovensko, ktoré už potvrdilo Maroša Šefčoviča, tak nemusí predstaviť aj ženskú kandidátku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)