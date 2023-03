Leyenová: Postoj Číny k ruskej invázii ovplyvní európsko-čínske vzťahy

Brusel 30. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok upozornila, že postoj Číny k invázii ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu bude mať kľúčový význam pre budúcu podobu vzťahov medzi Európou a Pekingom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Musíme to povedať priamo. Rozhodujúcim faktorom pre budúce európsko-čínske vzťahy bude postoj Číny k Putinovej vojne," vyhlásila Leyenová, ktorá bude budúci týždeň sprevádzať francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a španielskeho premiéra Pedra Sáncheza na oficiálnej návšteve Pekingu.



AFP pripomína, že návšteva sa uskutoční po tom, čo čínsky prezident Sin Ťi-pching minulý týždeň vyjadril solidaritu šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi.



"Si Ťin-pching i naďalej udržiava svoje bezmedzné priateľstvo s Putinovým Ruskom a vôbec ho neodrádza ani hrozivá a nezákonná invázia na Ukrajinu," vyhlásila predsedníčka EK.



Agentúra AFP pripomína, že od začiatku invázie na Ukrajinu sa Čína snaží stavať do pozície neutrálneho mediátora a tvrdí, že má plán zameraný na ukončenie bojov. Samotnú ruskú inváziu však Peking odmietol odsúdiť. Krajiny Západu Čínu zároveň varovali pred potenciálnym rozhodnutím dodať Rusku čínske zbrane.



Leyenová dodala, že každý "životaschopný" mierový plán by mal byť uzatvorený na základe podmienok Ukrajiny a "nemal by upevňovať moc Kremľa nad územiami, ktorých sa zmocnil".



Predsedníčka EK však dodala, že podľa jej názoru nie je rozkol medzi EÚ a Čínou v záujme ani jednej zo strán, ktoré nechcú prerušiť vzájomné ekonomické, spoločenské, politické ani vedecké väzby.



"Verím, že je potrebné nechať si priestor na diskusiu o ambicióznejšom partnerstve a o tom, ako vzájomnú rivalitu postaviť na spravodlivejších a lepšie vymedzených základoch," uviedla Leyenová.