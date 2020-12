Leyenová predpokladá dvojfázovú kampaň pre očkovanie proti COVID-19

Brusel 10. decembra (TASR) - Krajiny Európskej únie by mali pripraviť dvojfázovú kampaň očkovania proti novému typu koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas svojho vystúpenia na summite EÚ v Bruseli.



Uviedol to týždenník Politico na svojej webovej stránke s odvolaním sa na dvoch nemenovaných diplomatov. Podľa ich vyjadrenia Von der Leyenová načrtla plány eurokomisie týkajúce sa komunikačnej kampane v prospech očkovania, ktorá sa má uskutočniť vo dvoch fázach.



Prvá fáza má v jazykoch všetkých členských krajín vysvetliť, o aké vakcíny a prečo je očkovanie dôležité. Len čo sa začne s očkovaním, druhá, presvedčovacia fáza kampane má byť zameraná na posmelenie ľudí nechať sa zaočkovať, čomu majú napomôcť aj rôzni influenceri a známe osobnosti. Napríklad futbalové hviezdy z UEFA.



Šéfka eurokomisie, vyštudovaná lekárka, vysvetlila, že EK podpísala dosť dohôd s výrobcami vakcín na to, aby ich bolo dosť pre všetkých občanov EÚ. Podľa jej slov existuje dostatok dávok na očkovanie "700 až 750 miliónov ľudí", pričom populácia krajín EÚ je zhruba 450 miliónov. Von der Leyenová v tejto súvislosti navrhla, že zvyšok vakcín by Únia mala venovať hlavne krajinám západného Balkánu.



Zároveň vyzvala premiérov a prezidentov členských krajín EÚ, aby urýchlili domáce prípravy na zavedenie vakcíny. Prvou, ktorá bude pripravená na distribúciu a schválená Európskou agentúrou pre lieky (EMA), bude s najväčšou pravdepodobnosťou vakcína spoločnosti Pfizer / BioNTech. Tá si však vyžaduje špeciálnu skladovaciu a distribučnú kapacitu s uchovávaním vakcín pri veľmi nízkych teplotách. Von der Leyenová preto vyzvala šéfov štátov a vlád EÚ, aby ubezpečili, že v čase schválenia tejto vakcíny budú mať doma vhodne pripravenú infraštruktúru.